Ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε μάρτυρα πως ο ιδιοκτήτης του μπαρ του είχε δώσει την εντολή να απομακρύνει οριστικά τον 43χρονο από τον χώρο

Νέα στοιχεία και συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 43χρονος Γιάννης Ηλιάδης, πατέρας τεσσάρων κοριτσιών, στις Φέρες Έβρου, έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Ο άτυχος άνδρας είχε δεχθεί επίθεση έξω από μπαρ, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο του 2024, με βασικό κατηγορούμενο έναν 18χρονο που εργαζόταν ως πορτιέρης στο μαγαζί.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο τη μοιραία νύχτα, περιέγραψε στην εκπομπή τη στιγμή που είδε τον Γιάννη Ηλιάδη να δέχεται το μοιραίο χτύπημα, ενώ αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση της άφιξης του ασθενοφόρου.

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«Είδα τον Γιάννη να έρχεται προς την είσοδο του μαγαζιού, με το πρόσωπό του γεμάτο αίματα. Εκεί συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πορτιέρη. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Εκείνος απλώς τον σήκωσε και τον έριξε με δύναμη κάτω, με το κεφάλι. Άκουσα κάποιους να λένε ότι έσπαγε ποτήρια και μπουκάλια, αλλά εγώ δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Τον είδα γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα. Τι είχε προηγηθεί, δεν το γνωρίζω. Ούτε τον ξυλοδαρμό που προηγήθηκε είχα δει. Μόνο αυτά που σας περιγράφω», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την πτώση ο 43χρονος δεν είχε πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον και ανέπνεε με δυσκολία. Ο μάρτυρας υποστήριξε πως μαζί με έναν φίλο του προσπάθησαν να ειδοποιήσουν για ασθενοφόρο, ωστόσο ενημερώθηκαν ότι θα χρειάζονταν περίπου 40 λεπτά για να φτάσει.

«Τελικά άργησε, ενώ στο μεταξύ είχε βγει όλος ο κόσμος έξω. Τον πορτιέρη τον είχα συμμαθητή στο Λύκειο. Γνωρίζω, μάλιστα, ότι τους τελευταίους δύο μήνες πριν από το μοιραίο περιστατικό εργαζόταν στο συγκεκριμένο μπαρ. Έκανε τζούντο και ακόντιο. Μετά το συμβάν εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί δεν πήραν καταθέσεις από κανέναν μας, αλλά εγώ πήγα και τους ανέφερα το χτύπημα που είχα δει», πρόσθεσε.

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Κλείνοντας, περιέγραψε τον Γιάννη Ηλιάδη ως έναν χαρούμενο, ήρεμο και κοινωνικό άνθρωπο, που, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να κάνει κακό σε κανέναν.

Η μαρτυρία του θαμώνα για τον ξυλοδαρμό

Στην εκπομπή μίλησε και ένας ακόμη θαμώνας του μπαρ, ο οποίος βρισκόταν σε διπλανή παρέα από εκείνη του 43χρονου. Ο ίδιος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν της θανατηφόρας επίθεσης.

Όπως ανέφερε, ο Γιάννης καθόταν μόνος του σε μια γωνία του μπαρ, χωρίς να ενοχλεί κανέναν, όταν τον πλησίασε για να τον χαιρετήσει. Μάλιστα, ο 43χρονος χάρηκε που τον είδε και του πρότεινε να καθίσουν μαζί για ένα ποτό.

«Δεν πρόλαβα να πιω ούτε μία γουλιά από την μπίρα μου και ήρθε ο πορτιέρης για να τον βγάλει έξω. Ο Γιάννης τον ρώτησε για ποιον λόγο, ενώ παρενέβην κι εγώ, εξηγώντας του ότι ήταν μαζί μου και ζητώντας του να ηρεμήσει. Εκείνος, όμως, μου είπε να μην ανακατεύομαι. Δεν είχε προηγηθεί το παραμικρό», περιέγραψε.

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Ο μάρτυρας ανέφερε ότι, αφού πέρασαν περίπου πέντε λεπτά χωρίς να επιστρέψει κανείς στο κατάστημα, βγήκε έξω για να δει τι συνέβαινε. Τότε, όπως υποστήριξε, είδε τον πορτιέρη να χτυπά με γροθιά στο πρόσωπο τον Γιάννη, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση.

«Ο Γιάννης έπεσε κάτω κι εγώ έσπευσα να τον σηκώσω. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω και να τον πείσω να φύγουμε, να πάμε σπίτι. Εκείνος, όμως, δεν ήθελε. Επέμενε να μάθει για ποιον λόγο του συμπεριφέρονταν έτσι και ζητούσε να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη», είπε.

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας επέστρεψε στο εσωτερικό του καταστήματος, προκειμένου να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να βγει έξω και να δώσει εξηγήσεις στον 43χρονο. Όπως υποστήριξε, εκείνος δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όταν επέστρεψε, είδε έναν ακόμη άνδρα, ηλικίας άνω των 50 ετών, να πλησιάζει τον Γιάννη και να τον πιάνει αγκαζέ. Αρχικά, όπως περιέγραψε, οι δύο άνδρες κινήθηκαν μαζί, ωστόσο στη συνέχεια ο μεγαλύτερος άνδρας άρχισε να τον χτυπά με δυνατές σφαλιάρες.

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«Μπήκα στη μέση για να τους χωρίσω. Ο 50χρονος με άρπαξε από τον γιακά και με έσπρωξε, επιχειρώντας να με χτυπήσει. Μόλις κατάφερα να σηκωθώ, τον είδα να ανεβαίνει στο μηχανάκι του και να απομακρύνεται. Λίγο πιο κοντά στο μαγαζί είδα τον Γιάννη πεσμένο στο έδαφος, μέσα στα αίματα, με τα μάτια κλειστά. Η κατάστασή του ήταν πολύ άσχημη», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι δύο άνδρες εξαφανίστηκαν μετά το περιστατικό.

«Το αφεντικό του δεν τον ήθελε στο μαγαζί»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ακόμη μαρτυρία που εξασφάλισε το «Τούνελ». Πρόκειται για άνθρωπο που συναντήθηκε με τον 18χρονο βασικό κατηγορούμενο μετά το περιστατικό και μετέφερε όσα φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο νεαρός απέφευγε αρχικά να συζητήσει για την υπόθεση, ενώ είχε σκυμμένο το κεφάλι. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον Γιάννη Ηλιάδη και ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια προσωπική διαφορά μεταξύ τους.

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Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να αποκάλυψε πως το αφεντικό του δεν ήθελε τον 43χρονο στο κατάστημα και του είχε δώσει συγκεκριμένη εντολή.

«Μου είπε ότι το αφεντικό του δεν τον ήθελε στο μαγαζί και του είπε: “Κάν’ τον να μην ξαναγυρίσει”. Τώρα, τι εννοούσε με αυτό, δεν ξέρω. Να τον διώξει, να τον χτυπήσει ή να τον σκοτώσει, δεν ξέρω. Αυτά, όμως, μου είπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε πως ο 18χρονος παραδέχθηκε στη συζήτησή τους ότι εργαζόταν ως πορτιέρης στο συγκεκριμένο μπαρ, σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ενώπιον των Αρχών, ότι δηλαδή βρισκόταν εκεί ως απλός θαμώνας.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο νεαρός περιέγραψε και την πρώτη επίθεση σε βάρος του Γιάννη Ηλιάδη. Όπως φέρεται να είπε, ο 43χρονος επέστρεψε στο κατάστημα για να διαμαρτυρηθεί στον υπεύθυνο, καθώς είχε δεχθεί χτύπημα και ήθελε να μάθει τον λόγο.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη πως ο 18χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον οικογενειάρχη και ότι εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβανόταν τι ακριβώς έκανε.

«Τότε του είπα ότι σκότωσε τον πατέρα μιας οικογένειας και τον ρωτούσα γιατί το έκανε αυτό. “Πήγες και χτύπησες έναν άνθρωπο που δεν γνώριζες, επειδή σου το είπε το αφεντικό σου. Και δες τώρα πού βρίσκεται εκείνος και πού βρίσκεσαι εσύ”», περιέγραψε ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως τον προέτρεψε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές.

Η οργή της αδελφής του 43χρονου

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και η αδελφή του Γιάννη Ηλιάδη, η οποία εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ο άνθρωπος που χτύπησε θανάσιμα τον αδελφό της κυκλοφορεί ελεύθερος και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.

«Πώς κοιμάται, πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος; Να βλέπει τέσσερα παιδιά χωρίς πατέρα! Αυτός άνετος, τα καφεδάκια του, κυκλοφορεί σαν να μην έγινε τίποτα! Αυτό με εξοργίζει, με πονάει πιο πολύ που υπάρχει τέτοια αναισθησία», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην αφορμή της έντασης, έκανε λόγο για μια παλαιότερη παρεξήγηση, η οποία, όπως υποστήριξε, είχε ξεκινήσει για ασήμαντο λόγο. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο αδελφός της είχε επισκεφθεί το χειμερινό κατάστημα μαζί με κουμπάρους του και είχε ζητήσει να ακουστεί ένα ποντιακό τραγούδι, γεγονός που φέρεται να ενόχλησε τον ιδιοκτήτη.

Η ίδια επέρριψε ευθύνες και στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να είχε παρέμβει ώστε να αποτραπεί η εξέλιξη των γεγονότων. Παράλληλα, εξέφρασε απορίες για την παρουσία και τον ρόλο των ατόμων που εργάζονταν ως πορτιέρηδες στο συγκεκριμένο μπαρ.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση σε όσους βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο κατάστημα και γνωρίζουν τι συνέβη να μιλήσουν, επισημαίνοντας πως αρκετοί ενδέχεται να φοβούνται να καταθέσουν όσα γνωρίζουν.