Αρκάς: «Ο έξυπνος καταλαβαίνει πότε γελοιοποιείται – Ο βλάκας το απολαμβάνει»

Ο γνωστός σκιτσογράφος εστιάζει στη διαφορά αντίληψης ανάμεσα στην ευφυΐα και την αφέλεια, συνοδεύοντας το μήνυμά του με την εικόνα ενός κλόουν

Με το χαρακτηριστικό, κυνικό και φιλοσοφικό του χιούμορ σχολιάζει την έλλειψη αυτογνωσίας και την ανθρώπινη συμπεριφορά ο Αρκάς, στη νέα του δημιουργία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο σημερινό του σκίτσο, ο γνωστός σκιτσογράφος εστιάζει στη διαφορά αντίληψης ανάμεσα στην ευφυΐα και την αφέλεια, συνοδεύοντας το μήνυμά του με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κλόουν, Πάνω σε σκούρο φόντο, ο Αρκάς αποτυπώνει μια ατάκα που «τσακίζει», επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Ο έξυπνος καταλαβαίνει πότε γελοιοποιείται. Ο βλάκας το απολαμβάνει». Στο κάτω μέρος της εικόνας, η σύνθεση ολοκληρώνεται με το πολύχρωμο καπέλο με τα πουά, τα πορτοκαλί σγουρά μαλλιά και την κλασική κόκκινη μύτη, φέροντας την υπογραφή του δημιουργού. Ακόμη ένα σχόλιο – καθρέφτης για την κοινωνική πραγματικότητα, δοσμένο με την απαράμιλλη πένα του Αρκά.



