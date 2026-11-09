Apple: Φορολογικό καταφύγιο η Σιγκαπούρη – Γλίτωσε φόρους $2,7 δισ.

Η ασιατική πόλη - κράτος ξεπέρασε την Ιρλανδία και έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο φορολογικό καταφύγιο για τον τεχνολογικό κολοσσό, σύμφωνα με τους «FT»

Η Apple μείωσε τη φορολογική της επιβάρυνση κατά 2,7 δισ. δολάρια φέτος, διοχετεύοντας τα κέρδη της στη Σιγ`καπούρη, σύμφωνα με νέα στοιχεία που επικαλούνται οι «Financial Times» και αποκαλύπτουν πώς η πόλη – κράτος έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο φορολογικό καταφύγιο για τον τεχνολογικό κολοσσό, όπως σημειώνεται.

Τα στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν μαζί με την ετήσια έκθεση της Apple στο πλαίσιο νέων απαιτήσεων υποβολής αναφορών στις ΗΠΑ, αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία αξιοποίησε το καθεστώς φορολογικών κινήτρων της Σιγκαπούρης για να μειώσει τη φορολογική της επιβάρυνση. Ετσι, το 2026 δήλωσε εκεί κέρδη ύψους έως και 50 δισ. δολαρίων μέσω του ασιατικού της κόμβου.

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Τα οφέλη που αποκόμισε μέσω της Σιγκαπούρης ξεπέρασαν τη μείωση φόρων κατά 2,6 δισ. δολ τα οποία πέτυχε η Apple μέσω της Ιρλανδίας – όπου και βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας, αναφέρουν οι «FT». Η Apple αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τα στοιχεία

«Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι, ακόμη και μετά περισσότερο από μία δεκαετία συντονισμένων παγκόσμιων προσπαθειών για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στη φορολογία των επιχειρήσεων, οι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι εξακολουθούν να επωφελούνται από τη συγκέντρωση κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία», στηλιτεύει η βρετανική εφημερίδα.

Οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις στοιχείων αποτελούν μέρος νέων ομοσπονδιακών λογιστικών κανόνων στις ΗΠΑ, οι οποίοι υποχρεώνουν τις εισηγμένες αμερικανικές εταιρείες να γνωστοποιούν τις περιπτώσεις όπου ο φόρος τον οποίο καταβάλλουν για τα κέρδη τους στο εξωτερικό διαφέρει σημαντικά από τον προβλεπόμενο ομοσπονδιακό συντελεστή, ο οποίος ανέρχεται στο 21%.

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Εάν η Apple φορολογούνταν για το σύνολο των παγκόσμιων κερδών της το 2026 με βάση τον ομοσπονδιακό συντελεστή των ΗΠΑ, η συνολική φορολογική της επιβάρυνση θα ανερχόταν στα 33 δισ. δολάρια – γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της φορολογικής ελάφρυνσης (ύψους 5 δισ. δολαρίων) η οποία προέκυψε από την καταχώριση κερδών στην Ιρλανδία και τη Σιγκαπούρη. Συνολικά, η εταιρεία κατέβαλε φόρους ύψους 27 δισ. δολαρίων φέτος, σημειώνεται.

Πολλές αμερικανικές πολυεθνικές δεν καταβάλλουν τον ομοσπονδιακό συντελεστή του 21% επί του συνόλου των εσόδων τους στις ΗΠΑ, λόγω εγχώριων «εκπτώσεων» και φορολογικών πιστώσεων.

Η Apple έχει βρεθεί στο επίκεντρο προσοχής όσον αφορά τη χρήση κόμβων στο εξωτερικό (offshore hubs) για τη μείωση της φορολογικής της επιβάρυνσης. Ο τεχνολογικός κολοσσός αναγκάστηκε να καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, περισσότερα από 13 δισ. ευρώ σε φόρους στην Ιρλανδία, αφότου έρευνα υψηλής προβολής της ΕΕ το 2016 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις κατέδειξε ότι η εταιρεία είχε επωφεληθεί παράνομα από φοροαπαλλαγές στη χώρα, προστίθεται ακόμη.

Οι μεταφορές κερδών μεταξύ θυγατρικών επιτρέπουν στις πολυεθνικές εταιρείες να μεταφέρουν τα κέρδη τους από δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία σε άλλες με χαμηλή φορολογία – μια στρατηγική γνωστή ως «μετατόπιση κερδών» (profit shifting).