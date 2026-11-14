Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα σε βάρος του προπονητή, ο οποίος φέρεται να χορήγησε απαγορευμένη ουσία στον ανήλικο γιο του

Έκπληκτος δηλώνει στενός οικογενειακός φίλος του Οδυσσέα Δήμα, αδελφού του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά τη σύλληψή του για υπόθεση παράνομης προμήθειας και διακίνησης απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ. Ο ίδιος, μιλώντας για τη σχέση του με τον κατηγορούμενο, τον περιγράφει ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο και οικογενειάρχη, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει τι μπορεί να συνέβαινε πίσω από την προσωπική και επαγγελματική του δραστηριότητα.

«Ανοίγω την τηλεόραση, ακούσαμε αυτό και μείναμε έκπληκτοι. Η σχέση μας είναι αδερφική, είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να γνωρίζω την περαιτέρω δράση του. Μπορεί να βγαίνουμε, να τρώμε, να κάνουμε γυμναστική μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι γνωρίζει τον Οδυσσέα Δήμα ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό άνθρωπο, ενώ αναφέρθηκε και στα ευρήματα των ερευνών, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη χρημάτων και φαρμάκων σε ένα σπίτι δεν αποδεικνύει από μόνη της εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

«Εξαίρετος, χρυσός άνθρωπος, ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Είναι ένστολος στην Πυροσβεστική. Λέει βρήκανε στο σπίτι του κάποια λεφτά και κάποια φάρμακα. Εγώ δεν θα πω ότι δεν έγινε, αφού τα βρήκανε. Τα λεφτά δεν σημαίνει ότι κάνει κάποιος εμπορία. Δηλαδή, εγώ σπίτι μου έχω 15.000 ευρώ για να φτιάξω τη σκεπή. Για τα φάρμακα μπορεί πιθανόν να είναι και για κάποιον άνθρωπο, για ιδία χρήση. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος τα πουλάει», σημείωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων του φίλου του και πως η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

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«Και πάλι σας λέω, δεν γνωρίζω όλη αυτή τη δράση, δεν τη γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ ευγενικό παιδί. Αν πραγματικά φταίει, η Δικαιοσύνη θα το βρει», κατέληξε.

Η ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα

Ο Οδυσσέας Δήμας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, μετά τη σύλληψή του για παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους.

Παράλληλα, διώκεται για το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

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Η έρευνα και τα 871 σκευάσματα

Η πολύμηνη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος, υπό την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο δείγμα ούρων του αθλητή ανιχνεύθηκε οξανδρολόνη, ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, στον προπονητή επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 12 ετών, ενώ στον αθλητή ποινή αποκλεισμού 10 μηνών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών αρχών, κατασχέθηκαν συνολικά 871 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, χρηματικό ποσό ύψους 15.000 ευρώ, 17 αθλητικά δελτία, χειρόγραφες σημειώσεις και μία τηλεφωνική συσκευή.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία.