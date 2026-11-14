Alpine: Η Alpine A310 VISION επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά του σπορ αυτοκινήτου του 1971

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην υπό εξέλιξη πλατφόρμα Alpine Performance Platform που υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και συστημάτων κίνησης σύμφωνα με τη φίρμα

Η Alpine είχε ιδιαίτερη κίνηση με τις νέα προτάσεις της στο επιτυχημένο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, που σύμφωνα με τη φίρμα τα τίμησαν περισσότεροι από 270.000 επισκέπτες. Εκεί, το μπαράζ μοντέλων περιλάμβανε τη Alpine A310 VISION αλλά και την Alpine A110 Sculpture. Και αυτά τα μοντέλα πατάνε στην ιστορία της φίρμας, με πολλές νέες σχεδιαστικές και τεχνολογικές λύσεις να αφομοιώνονται στην ρετρό γραμμή που άφησε ιστορία.

Σαφώς, το Alpine A310 VISION, με την ριζοσπαστική σιλουέτα του και τη σύγχρονη, ρετρο-φουτουριστική προσέγγιση έδειξε πως στήνεται ένα μοντέλο πάνω σε μια νέα πλατφόρμα, την Alpine Performance Platform (APP). Η πλατφόρμα βρίσκεται υπό εξέλιξη, με στόχο να μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και συστημάτων κίνησης.

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Επίσης, η νέα Alpine A310 VISION πατάει στην κληρονομιά της μάρκας, και ουσιαστικά όπως ανέφερε και η φίρμα επαναπροσδιορίζει την original Alpine A310, το σπορ αυτοκίνητο του 1971 που ξεχώρισε με τη χαμηλή, φαρδιά και δυναμική σιλουέτα του. Η παρουσίασή της σηματοδοτεί τα 55 χρόνια από την εμφάνιση της τετρακύλινδρης έκδοσης και τα 50 χρόνια από την παρουσίαση της V6.

Έχει μήκος 4,55 μέτρα, πλάτος 2,03 μέτρα, ύψος 1,18 μέτρα και μεταξόνιο 2,45 μέτρων.

Η σχεδιαστική ομάδα της Alpine κατάφερε να παντρέψει το παρελθόν με τις σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις. Το αποτέλεσμα συνδυάζει την καθαρότητα των γραμμών των πρώτων τετρακύλινδρων εκδόσεων με τη μυώδη εμφάνιση της έκδοσης V6, με τα φαρδύτερα φτερά της. Η Alpine A310 VISION αναδεικνύει τη σχεδιαστική ελευθερία που προσφέρει η πλατφόρμα APP, επιτρέποντας στους σχεδιαστές της Alpine να πειραματιστούν με νέες αναλογίες και όγκους.

Οι τριγωνικές ζάντες, με το χαρακτηριστικό σχήμα «Α», παραπέμπουν στους μεταλλικούς τροχούς των πρώτων εκδόσεων, ενώ το αμάξωμα από αλουμίνιο συνδυάζεται με ένα μαύρο κάτω τμήμα, εμπνευσμένο από τη Formula 1.