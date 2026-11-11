Audi A3: Ανασχεδιασμένο cockpit και νέα πακέτα συστημάτων υποβοήθησης

Η οικογένεια Audi A3 εξελίσσεται, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά που την έχουν καθιερώσει στην premium compact κατηγορία. Με κινητήρες βενζίνης και diesel, με plug-in υβριδική τεχνολογία ή με τον δυναμικό χαρακτήρα των S3 και RS 3. Η οικογένεια A3 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Πλέον, όλες οι εκδόσεις αποκτούν νέο εσωτερικό και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Τα μοντέλα A3 αποκτούν μια εντελώς νέα διάταξη cockpit. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κυρτή πανοραμική οθόνη, η οποία συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi virtual cockpit 11,9 ιντσών με την οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών.

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Ο ανασχεδιασμός επεκτείνεται στο ταμπλό. Η διακοσμητική επένδυση είναι πλέον φαρδύτερη και σχηματίζει μια συνεχή οριζόντια γραμμή, από τον πίνακα οργάνων έως την πόρτα του συνοδηγού. Διατίθενται τέσσερις επιλογές υλικών: ανθρακονήματα, μικροΐνες Dinamica και δύο υφασμάτινες επενδύσεις. Στη γνωστή «Impressum black» προστίθεται πλέον η νέα «Light crepe».

Η γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού διευρύνεται σημαντικά. Η Audi συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες σε μια νέα δομή τριών πακέτων εξοπλισμού — Tech, Tech plus και Tech pro — που διευκολύνουν την καθημερινή οδήγηση και ενισχύουν την άνεση και την ασφάλεια.

Κεντρικό ρόλο έχει το adaptive cruise assist plus, το οποίο συνδυάζει το προσαρμοζόμενο cruise control με ενεργή καθοδήγηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, σε ταχύτητες έως 210 km/h. Στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, το σύστημα υποστηρίζει τον έλεγχο της ταχύτητας, της απόστασης και της πορείας μέσα στη λωρίδα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαγράμμιση, τα δομικά στοιχεία στα όρια του δρόμου και την κυκλοφορία γύρω από το όχημα.

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Το σύστημα park assist plus χρησιμοποιεί τις κάμερες για να αναγνωρίζουν τη διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης, επιτρέποντας στο όχημα να εισέρχεται και να εξέρχεται αυτόματα. Το A3 αναλαμβάνει το τιμόνι, την επιτάχυνση, την πέδηση και τις αλλαγές σχέσεων. Ο οδηγός ενεργοποιεί τη λειτουργία από την οθόνη MMI touch και το όχημα εκτελεί τον ελιγμό.

Αντίστοιχα ευρεία είναι και η επιλογή συστημάτων κίνησης. Οι κινητήρες βενζίνης και diesel διατίθενται σε εκδόσεις ισχύος 116 hp (85 kW) και 150 hp (110 kW).

Το plug-in υβριδικό A3 e-hybrid προσφέρεται με συνδυαστική ισχύ συστήματος 204 hp (150 kW) και 272 hp (200 kW). Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 142 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, ενώ η δυνατότητα φόρτισης με συνεχές ρεύμα DC επιτρέπει την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας σε περίπου μισή ώρα. Η ικανότητα ρυμούλκησης των εκδόσεων A3 e-hybrid αυξάνεται πλέον στα 1.700 κιλά, κατά 300 κιλά σε σχέση με πριν.

Τα S3 και RS 3 προσφέρουν ιδιαίτερα ευέλικτη και δυναμική οδική συμπεριφορά. Και τα δύο διαθέτουν τετρακίνηση quattro και torque splitter, που επιτρέπει την πλήρως μεταβλητή κατανομή της ροπής ανάμεσα στους πίσω τροχούς.

Το Audi S3 εξοπλίζεται με τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα ισχύος 333 hp (245 kW). Το Audi RS 3 διαθέτει τον πεντακύλινδρο 2.5 TFSI, με απόδοση 400 hp (294 kW).