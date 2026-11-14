Σήμερα οι απολογίες των γονιών για τον υποσιτισμό του 4 μηνών βρέφους – Σοκ με τα τραύματα από τρωκτικά

Η πορεία της υγείας του μικρού αγοριού εξελίσσεται ομαλά - Το βρέφος έχει ήδη αποσωληνωθεί και η κατάστασή του παρουσιάζει συνεχή και σταδιακή βελτίωση

Στον ανακριτή Πατρών οδηγούνται σήμερα ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα, αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, μετά την αποκάλυψη της συστηματικής κακοποίησης και ασιτίας του μόλις τεσσάρων μηνών παιδιού τους. Στο μεταξύ, αχτίδα φωτός αποτελεί η βελτίωση της υγείας του βρέφους, το οποίο αποσωληνώθηκε.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στο πανελλήνιο ήρθε στο φως όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Λόγω της δραματικής κατάστασής του, κρίθηκε άμεσα αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής προανάκρισης, το άτυχο βρέφος φέρεται να υπέβαλλαν συστηματικά σε ασιτία, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εικόνα ακραίου υποσιτισμού. Παράλληλα, οι γιατροί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τραύματα στο σώμα του παιδιού, τα οποία —σύμφωνα με τις εκτιμήσεις— προήλθαν από δαγκώματα τρωκτικών, αποκαλύπτοντας τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής του.

Μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν από τον εισαγγελέα, οι δύο γονείς περνούν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους που οδήγησαν το βρέφος στο χείλος του θανάτου.

Θετικά νέα από το νοσοκομείο

Μέσα στο σκοτάδι της υπόθεσης, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από το ιατρικό μέτωπο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πορεία της υγείας του μικρού αγοριού εξελίσσεται ομαλά: το παιδί έχει ήδη αποσωληνωθεί και η κατάστασή του παρουσιάζει συνεχή και σταδιακή βελτίωση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά κάθε στάδιο της ανάρρωσής του.