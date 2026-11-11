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Πάτρα: Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών στο Καραμανδάνειο – Έρευνα για παραμέληση

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε πολύ κακή κατάσταση

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11/11/2026, 23:47
TANEA Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όταν ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις, όπως μεταδίδει το tempo24.news, οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το τεσσάρων μηνών βρέφος είχε υποστεί προφανή και σοβαρή παραμέληση από την πλευρά των γονέων του.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από τις εξετάσεις, το παιδί δεν έφερε εξωτερικά ίχνη σωματικής κακοποίησης.

Λόγω της εξαιρετικά βεβαρημένης κλινικής του εικόνας, οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την άμεση διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια, στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται υποστηριζόμενο μηχανικά.

Αντιμέτωποι με τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου ακολούθησαν το πρωτόκολλο και προχώρησαν στην άμεση ενημέρωση των διωκτικών αρχών.

Η τοπική Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει εις βάθος έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία το τετράμηνο βρέφος περιήλθε σε αυτή την άσχημη κατάσταση, καλώντας τους γονείς να δώσουν εξηγήσεις.

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βρέφος ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ Πάτρα

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