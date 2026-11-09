Ελλάδα

Πάτρα: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απείλησε να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του

Πάτρα: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απείλησε να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του
09/11/2026, 11:39
TANEA Newsroom
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Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην Πάτρα το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου σύμφωνα με το tempo24.news, όπου ένας άνδρας απείλησε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

O άνδρας φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύλεκτο υλικό στο σημείο, ενώ ο ίδιος επικοινώνησε σήμερα το πρωί με την Αστυνομία για να τους ενημέρωσει για τις προθέσεις του.

 Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, διαπραγματευτής τον έβγαλε από το σπίτι.

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Ελληνική Αστυνομία Πάτρα

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