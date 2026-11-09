Πάτρα: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απείλησε να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην Πάτρα το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου σύμφωνα με το tempo24.news, όπου ένας άνδρας απείλησε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

O άνδρας φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύλεκτο υλικό στο σημείο, ενώ ο ίδιος επικοινώνησε σήμερα το πρωί με την Αστυνομία για να τους ενημέρωσει για τις προθέσεις του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, διαπραγματευτής τον έβγαλε από το σπίτι.