Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo

Ο ολλανδικός όμιλος προχώρησε στη σύσταση της Action Greece Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ

Tην είσοδό της στην ελληνική αγορά προετοιμάζει πια η ολλανδική non-food discount αλυσίδα Action, η οποία θεωρείται μεγάλος ανταγωνιστής της αλυσίδας Jumbo στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ειδικότερα, ο όμιλος Action, προχώρησε στη σύσταση της Action Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (το καταστατικό δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΓΕΜΗ), με μετοχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ. Η ACTION HOLDING BV κατέχει το 100% των 50.000 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα, ενώ διαχειριστής έχει ορισθεί ο κ. Levisse Phillippe Maurice.

H Action Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Σκοπός της εταιρείας με έδρα την οδό Φιλελλήνων 26 στην Αθήνα είναι:

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(α) Η λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και μη εδώδιμων ειδών και η λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών μέσω φυσικών καταστημάτων, ηλεκτρονικού εμπορίου ή άλλων δικτύων διάθεσης

(β) Η αγορά, χονδρική πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και προμήθεια καταναλωτικών αγαθών

(γ) Η απόκτηση, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων και επαγγελματικών χώρων

και (δ) Κάθε άλλη συναλλαγή και δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή συμβάλλει σε αυτήν.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται μεταξύ άλλων να επενδύει τα κεφάλαιά της σε μετοχές, ομόλογα ή άλλους τίτλους άλλης εταιρείας ή ένωσης, να ιδρύει ή να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας, στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό ή να αντιπροσωπεύει με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλειστικά ή μη, ελληνικές και/ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα και να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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Ποια είναι η Action

Η Action είναι μια αλυσίδα discount και συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου non-food. Ξεκίνησε το 1993 από ένα μικρό κατάστημα στο Enkhuizen της Ολλανδίας και μέσα σε τρεις δεκαετίες εξελίχθηκε σε έναν κολοσσό με περισσότερα από 3.500 καταστήματα σε 14 χώρες στην Ευρώπη, τα οποία επισκέπτονται κάθε εβδομάδα κατά μέσο όρο 22,7 εκατομμύρια πελάτες.

Τα καταστήματά της προσφέρουν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιλογή 6.000 προϊόντων σε 14 διαφορετικές κατηγορίες – «προϊόντα καλής ποιότητας και ολοένα και πιο βιώσιμα», όπως αναφέρεται σχετικά.

Κάθε ένα από τα καταστήματά της διαθέτει την ίδια ποικιλία προϊόντων. Λόγω μεγέθους μπορεί να αγοράζει αυτά τα προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες. Και αυτό σημαίνει ότι δύναται να μετακυλίσει την εξοικονόμηση που πετυχαίνει στους πελάτες της, μειώνοντας τις τιμές όπου είναι δυνατόν. Είναι ενδεικτικό ότι τα δύο τρίτα όλων των προϊόντων που πωλεί έχουν τιμή κάτω των 2 ευρώ. Απασχολεί περισσότερα από 84.000 άτομα.

Πηγή: O.T.