ΑΒ Βασιλόπουλος: Πουλά τα 13 καταστήματα ENA Cash & Carry στη The Mart – Στη νέα εταιρεία και οι 386 εργαζόμενοι

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της ENA Cash & Carry, η οποία διαθέτει 13 καταστήματα cash & carry σε όλη την Ελλάδα, στη The Mart.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της ENA Cash & Carry, η οποία διαθέτει 13 καταστήματα cash & carry σε όλη την Ελλάδα, στη The Mart.

Η συναλλαγή αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στρατηγική απόφαση, που επιτρέπει στην εταιρία να επικεντρωθεί πλήρως στο βασικό της επιχειρηματικό πεδίο, το λιανεμπόριο τροφίμων.

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Η κίνηση εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, που προβλέπει την επέκταση του δικτύου της σε περίπου 900 καταστήματα έως το 2028. Μόνο μέσα στο 2026, ολοκληρώνει το άνοιγμα περισσότερων από 100 νέων καταστημάτων, φέρνοντας την ΑΒ πιο κοντά σε κάθε γειτονιά και κάθε πελάτη σε όλη την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της μετάβασης βρίσκονται οι άνθρωποι της ENA Cash & Carry. Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των 386 εργαζομένων της θα μεταφερθεί στον νέο εργοδότη, με πλήρως κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για την ENA Cash & Carry, η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης μέσα σε έναν ισχυρό και εξειδικευμένο οργανισμό όπως η The Mart, με προοπτικές για τους ανθρώπους, τους πελάτες και τη μελλοντική της πορεία.

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Η απόφαση αυτή είναι συνέχεια του σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιούμε και της αναδιοργάνωσης του δικτύου μας. Συγκεντρώνουμε τις επενδύσεις και τους πόρους μας εκεί όπου διαθέτουμε το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο λιανεμπόριο τροφίμων. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε σε μια εταιρία που προχωρά με υπευθυνότητα, δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη τους. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή των συναδέλφων της ENA Cash & Carry, που όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Είμαστε βέβαιοι ότι στη The Mart θα βρουν ένα δυναμικό περιβάλλον για να συνεχίσουν να εξελίσσονται».

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Ως επόμενο βήμα, η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, και η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει την έγκρισή της.

Από την πλευρά της, η The Mart ανακοίνωσε τη συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για την απόκτηση 13 Καταστημάτων ENA Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της The Mart για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών πελατών της για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

«Με βάση την συμφωνία, όλες οι θέσεις εργασίας που φτάνουν τις 386, θα διατηρηθούν πλήρως», σημειώνει η εταιρεία.

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υλοποίηση της αναμένεται μετά τη σχετική απόφαση.