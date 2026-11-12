Πυρά Φασούλα κατά ΕΟΚ για το «μπλόκο» στον διάλογο: «Τι φοβούνται;» – Στην ΕΣΗΕΑ η ανοιχτή συζήτηση

Η ανοιχτή συζήτηση της πρωτοβουλίας «Πρώτα το μπάσκετ» θα πραγματοποιηθεί τελικά την προσεχή Τετάρτη στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, παρά την άρνηση της ΕΟΚ να παραχωρήσει χώρο

Ανεβάζει τους τόνους κατά της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ο Παναγιώτης Φασούλας που εξαπέλυσε δριμεία επίθεση με αφορμή την άρνηση της Ομοσπονδίας να παραχωρήσει την αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» για την ανοιχτή συζήτηση που είχε προγραμματίσει ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας «Πρώτα το μπάσκετ» για την Παρασκευή (13/11).

Όπως σημειώνει ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής σε ανακοίνωσή του, η διοίκηση της ΕΟΚ απέρριψε το αίτημα παραχώρησης του χώρου, προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι οι εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας δεν διατίθενται για προεκλογικούς σκοπούς. Η πλευρά Φασούλα αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως προσπάθεια αποφυγής του διαλόγου και θέτοντας το αμείλικτο ερώτημα: «Τι φοβάται η ΕΟΚ;».

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Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, η πρόσκληση δεν αφορούσε μια στενά προεκλογική συγκέντρωση, αλλά ένα πολυφωνικό και ανοιχτό βήμα διαλόγου με ίσες ευκαιρίες έκφρασης για όλους. Στο κάλεσμα περιλαμβάνονταν όλοι οι υποψήφιοι για την προεδρία, οι θεσμικοί φορείς του αθλήματος, όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ), ο ΕΣΑΚΕ, καθώς και οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και οι φίλοι του μπάσκετ.

«Πρακτικές Λιόλιου»

Ο Παναγιώτης Φασούλας συνδέει τη στάση της τωρινής ηγεσίας με το παρελθόν, κάνοντας λόγο για νοοτροπίες που αρνούνται πεισματικά να αλλάξουν. Στην ανακοίνωσή του τονίζει χαρακτηριστικά πως «δυστυχώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι πρακτικές Λιόλιου συνεχίζονται και σήμερα», με τη λογική της κλειστής πόρτας να παραμένει κυρίαρχη στην Ομοσπονδία.

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Η κριτική αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν αναλογιστεί κανείς τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, με την Ομοσπονδία να πλήττεται από το σκάνδαλο του «Basketgate» και τις τοπικές Ενώσεις να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, ο αποκλεισμός της συζήτησης εκλαμβάνεται από την παράταξη Φασούλα ως προσπάθεια φίμωσης των προσώπων που θίγονται από τη σημερινή κατάσταση του αθλήματος.

Ραντεβού στην ΕΣΗΕΑ

Η προσπάθεια περιορισμού του διαλόγου φαίνεται πως δεν πτόησε την πρωτοβουλία «Πρώτα το μπάσκετ». Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με την ΕΟΚ ή χωρίς αυτήν, την προσεχή Τετάρτη στις 17:00, στην αίθουσα «Ηρακλής Πετμεζάς» στον 7ο όροφο των γραφείων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).

Ο Παναγιώτης Φασούλας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους υποψήφιους προέδρους, τους εκπροσώπους των φορέων και τους δημοσιογράφους να δώσουν το «παρών», στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Όποιος δεν έρθει, καλό είναι να εξηγήσει κιόλας στη μπασκετική κοινότητα, γιατί απέφυγε τη συζήτηση».