Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίσεις επιθέσεων από τους Χούθι

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρία διέψευσε κατηγορηματικά ότι οι δυνάμεις τους έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα, υποστηρίζοντας πως έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους Χούθι, γνωστοποίησε σήμερα την αναχαίτιση πυραύλων και drones των φιλοϊρανών ανταρτών.

Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο το Ριάντ, τη Μέκκα, καθώς και άλλες περιοχές του βασιλείου.

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Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η αναχαίτιση τριών πυραύλων κρουζ με πορεία προς το Ριάντ, δύο drones που κατευθύνονταν στη Μέκκα και σε περιοχή του νότου, καθώς και δύο ακόμη πυραύλων που είχαν ως στόχο το δυτικό τμήμα της χώρας.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρία, δήλωσε πως οι δυνάμεις τους έπληξαν με drone μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού, ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά πως έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις τους στρέφονται αποκλειστικά εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.