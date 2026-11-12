Το μέλος της τιμητικής φρουράς διέκοψε τα καθήκοντά του για να ζητήσει από τους παρευρισκομένους να τηρήσουν τους κανόνες σιωπής και σεβασμού στον ιερό αυτό χώρο

Στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον στις ΗΠΑ, στρατιώτης της τιμητικής φρουράς που εκτελούσε καθήκοντα φύλαξης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη παρενέβη, παρατηρώντας τη στάση των συνοδών του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (11/11), στο πλαίσιο των τελετών για την Ημέρα των Βετεράνων, όταν ορισμένοι από τους παρευρισκομένους φέρονται να αντάλλασσαν σχόλια, να γελούσαν και να τραβούσαν φωτογραφίες κοντά στο μνημείο.

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Η στάση τους προκάλεσε την παρέμβαση ενός μέλους της τιμητικής φρουράς, το οποίο διέκοψε τα καθήκοντά του προκειμένου να τους ζητήσει να τηρήσουν τους ισχύοντες κανονισμούς του χώρου. Απευθυνόμενος στα μέλη της ομάδας, υπογράμμισε αυστηρά πως «όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Οι στιγμές αυτές αποτυπώθηκαν σε οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε, με τους συνοδούς του Χέγκσεθ να γυρίζουν προς το μέρος του φρουρού μόλις ακούστηκε η παρατήρησή του, προτού απομακρυνθούν από το σημείο.

Πάντως, από τα διαθέσιμα πλάνα δεν προκύπτει ποιοι ακριβώς συμμετείχαν στις συνομιλίες ή γελούσαν. Επομένως, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ο ίδιος ο επικεφαλής του Πενταγώνου επέδειξε ανάλογη συμπεριφορά.

Η απάντηση του Πενταγώνου για το περιστατικό

Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το συμβάν με τον στρατιώτη, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του υπήρξε ενδεδειγμένη και χαρακτηριζόταν από σεβασμό.

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Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο φρουρός «υπενθύμισε ορθά και με σεβασμό σε όλους την ανάγκη τήρησης της απαιτούμενης ευπρέπειας».

«Ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο Άμυνας τιμούσαν πάντοτε και θα συνεχίσουν να τιμούν τις θυσίες των ανδρών και των γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεών μας, που συνέβαλαν στην ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε.

«Κατά τη διάρκεια του εορτασμού αυτής της επίσημης ημέρας μνήμης, ένας στρατιώτης υπενθύμισε ορθά και με σεβασμό σε όλους την ανάγκη να τηρούν την πρέπουσα συμπεριφορά», πρόσθεσε.