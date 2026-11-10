Εμφύλια διαμάχη στους Ρεπουμπλικανούς: Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον Χέγκσεθ μετά την πρόταση παραπομπής του

Έντονη αντίδραση στις προσπάθειες παραπομπής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τον επικεφαλής του Πενταγώνου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την παραπομπή του Χέγκσεθ.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ έγραψε: «Ο ηττημένος Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας απόλυτα αποτυχημένος, επιχειρεί να παραπέμψει ίσως τον πιο δημοφιλή και επιτυχημένο στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ αξίζει αναγνώριση και όχι παραπομπή, επικαλούμενος την ιστορικά υψηλή προσέλευση νέων στις ένοπλες δυνάμεις, σε αντίθεση με τα χαμηλά επίπεδα επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, καθώς και τις δύο, όπως τις χαρακτήρισε, νίκες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Επίσης ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:«Με τις κατατάξεις στις ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, έπειτα από το ιστορικά χαμηλό επί του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, και με δύο νίκες, στη Βενεζουέλα και το Ιράν, ο Πιτ Χέγκσεθ θα έπρεπε να επαινείται και όχι να παραπέμπεται. Κογκρέσο, στηρίξτε τον Πιτ!».

Τη Δευτέρα, ο Μάσι προχώρησε στην κατάθεση των άρθρων παραπομπής κατά του Χέγκσεθ, υλοποιώντας την προαναγγελία του. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι διάβασε τα σχετικά άρθρα στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων, λίγο μετά τις 14:00, ώρα Ανατολικής Ακτής.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι δεν ανησυχεί για την πρωτοβουλία του Μάσι, ενώ προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου για το θέμα το επόμενο πρωί.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε εκφράσει την ανησυχία του για τις κινήσεις των Δημοκρατικών με στόχο την παραπομπή Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις σχετικές απειλές «εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο» και ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει την υπόθεση.

Σε ανάρτησή του το Σάββατο στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί απειλούν πολλά πρόσωπα με παραπομπή και άλλες κυρώσεις, παρότι, όπως ανέφερε, παραδέχονται ότι δεν υπάρχει λόγος για τέτοιες ενέργειες και ότι δεν έχουν διαπραχθεί πράξεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν παραπομπή.

Τέλος. η παρέμβαση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου έγινε μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, με το κόμμα να αναμένεται να αναλάβει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες The Hill