Χέγκσεθ: «Φάρσα και πολιτικό τέχνασμα» η προσπάθεια καθαίρεσης

Σφοδρή επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, με αφορμή την πρωτοβουλία του για την καθαίρεσή του, χαρακτηρίζοντάς την «φάρσα και πολιτικό τέχνασμα».

Ο Χέγκσεθ απέρριψε τις αιτιάσεις του Μάσι, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα (9/11) τη σχετική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση δεν αποσκοπεί στη διασφάλιση της λογοδοσίας, αλλά υπαγορεύεται από προσωπικά κίνητρα.

«Αυτό που επιχειρεί ένας δυσαρεστημένος και ηττημένος βουλευτής δεν είναι λογοδοσία», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός, κάνοντας λόγο για «εγωισμό και πικρία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι κανένας υπουργός Άμυνας δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διαδικασία καθαίρεσης για τη διεξαγωγή νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Hegseth: They impeached President Trump over a perfect phone call. They impeached him again in his final week in office. Both times they failed. He came back stronger, and the American people sent him back to the White House. They’re trying a third time, this time against a member of his cabinet. They will fail again. And if standing with President Trump puts me in that company, I’ll take that company every day of the week. — Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

Η σύγκριση με τις δύο καθαιρέσεις του Τραμπ

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου συνέκρινε την πρωτοβουλία εναντίον του με τις δύο διαδικασίες καθαίρεσης που αντιμετώπισε ο Ντόναλντ Τραμπ, το 2019 και το 2021.

«Έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραπέμφθηκε αρχικά για την τηλεφωνική επικοινωνία που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει «τέλεια» και στη συνέχεια για δεύτερη φορά, το 2021.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, και οι δύο προσπάθειες απέτυχαν, ενώ ο Τραμπ «επέστρεψε ισχυρότερος». Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ανάλογη θα είναι και η δική του κατάληξη.

Ο υπουργός προειδοποίησε, επίσης, ότι η διαδικασία καθαίρεσής του στέλνει, όπως υποστήριξε, λανθασμένα μηνύματα προς τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επίσης ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι¨«Αυτό το ψήφισμα λέει στους εχθρούς μας το Ιράν, τα καρτέλ και κάθε αντίπαλο που παρακολουθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τιμωρήσουν τους ίδιους τους στρατιώτες τους και την πολιτική τους ηγεσία επειδή εκτέλεσαν με επιτυχία νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι: «Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Είναι σαμποτάζ».

Κατηγορίες για υπονόμευση της στρατιωτικής ιεραρχίας

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τους εμπνευστές της διαδικασίας ότι υπονομεύουν τη στρατιωτική ιεραρχία και στοχοποιούν όσους εκτελούν νόμιμες εντολές.

«Αυτά τα ψηφίσματα είναι μια φάρσα, χλευάζουν το Σύνταγμα, επιτίθενται στη στρατιωτική ιεραρχία και ποινικοποιούν τη δράση των στρατιωτικών που εκτελούν νόμιμες εντολές», υποστήριξε.

Hegseth: What one disgruntled and defeated congressman is attempting is not oversight, and it’s not accountability. It’s a political spectacle, a personal manifesto driven by ego and resentment. Time for one man’s final days in Congress to try to do damage to this president. It’s a farce, and it’s a stunt, and everybody knows it. — Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

Απευθυνόμενος στα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τα κάλεσε να μην επηρεάζονται από την πολιτική αντιπαράθεση.

Επιπλέον ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι: «Προς τους στρατιώτες, όπως έχω ξαναπεί, μη διστάζετε. Αγνοήστε τον θόρυβο. Μην κάνετε ποτέ πίσω. Όλα αυτά είναι πολιτική».

«Ιστορική στρατιωτική νίκη» η επιχείρηση κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υπερασπίστηκε, παράλληλα, την επιχείρηση «Epic Fury», την κοινή στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «ιστορική στρατιωτική νίκη».

Αναφερόμενος στα πλήγματα κατά του ιρανικού πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας και των πυρηνικών εγκαταστάσεων, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν πλέον υποστεί σοβαρό πλήγμα και ότι οι ένοπλες δυνάμεις της βρίσκονται «σε κατάσταση διάλυσης».

Παράλληλα, απέρριψε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν τον ξεκίνησε πριν από 47 χρόνια».

Ο Χέγκσεθ απέδωσε τα εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι έλαβε τη «δύσκολη αλλά σωστή απόφαση» για την ασφάλεια της χώρας.

«Δεν μετέθεσε το πρόβλημα για αργότερα. Τους τσάκισε», ανέφερε, αναφερόμενος στη στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

«Αν θέλουν να τα βάλουν με τους στρατιώτες, θα πρέπει πρώτα να περάσουν από εμένα»

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Άμυνας.

«Στηρίζω κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Ήμουν περήφανος που τις εκτέλεσα και θα το έκανα ξανά αύριο», τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε όσους επιδιώκουν την καθαίρεσή του ότι παρουσιάζουν τη συμμετοχή των Αμερικανών στρατιωτικών στις επιχειρήσεις ως εγκληματική πράξη.

«Η υπηρεσία τους δεν ήταν έγκλημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες και κανένας πολιτικός στην Ουάσιγκτον δεν θα τους πει το αντίθετο», δήλωσε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ένοπλες δυνάμεις και όσους συμμετείχαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κατέληξε λέγοντας ότι: «Αν θέλουν να τα βάλουν με τους στρατιώτες, θα πρέπει πρώτα να περάσουν από εμένα».

Η πρωτοβουλία Μάσι και η στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν

Η προσπάθεια καθαίρεσης του Χέγκσεθ συνδέεται με τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και τις αντιρρήσεις του Τόμας Μάσι σχετικά με τη νομιμότητα των κυβερνητικών αποφάσεων.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής έχει επικρίνει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, θέτοντας ζήτημα τήρησης των συνταγματικών διαδικασιών και του ρόλου του νομοθετικού σώματος στην απόφαση για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις διαφωνίες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις προς την κυβέρνηση Τραμπ για την πορεία και τον τερματισμό της σύγκρουσης.