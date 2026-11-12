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Παρίσι: Φρουρός κατέρρευσε δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων (vid)

Ο Γάλλος πρόεδρος και το προσωπικό ασφαλείας του έσπευσαν να βοηθήσουν τον λιπόθυμο άνδρα πριν τον απομακρύνουν από το προεδρικό μέγαρο

Άτομο πεσμένο στα σκαλοπάτια κτιρίου ενώ ένστολοι κινούνται προς βοήθεια
12/11/2026, 00:44
TANEA Newsroom
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Την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέμενε στην είσοδο του Μεγάρου των Ηλυσίων τον Σλοβάκο ομόλογό του, Πέτερ Πελεγκρίνι, ένα μέλος της τιμητικής φρουράς κατέρρευσε. Ο κ. Πελεγκρίνι βρέθηκε την Τετάρτη (11.11.2026) στο Παρίσι στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και μέλη του προσωπικού ασφαλείας του Γάλλου Προέδρου πλησίασαν τον λιπόθυμο φρουρό με την επίσημη παραδοσιακή στολή, πριν τον μεταφέρουν από το προεδρικό μέγαρο στο Παρίσι.

Δευτερόλεπτα μετά, ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Σλοβακίας, Πελεγκρίνι και οι δύο τους πέρασαν στο εσωτερικό του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της ξαφνικής κατάρρευσης, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του άνδρα της τιμητικής φρουράς.

Δείτε το βίντεο:

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Γαλλία Εμανουελ Μακρόν Παρίσι Σλοβακία

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