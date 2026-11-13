Την ευθύνη για τις συντονισμένες επιθέσεις ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, χαρακτηρίζοντάς τες ως αντίποινα για τη συμμετοχή της Γαλλίας στη διεθνή στρατιωτική εκστρατεία κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης

Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και το προάστιο Σεν Ντενί, οι οποίες συγκλόνισαν τη Γαλλία και ολόκληρο τον κόσμο. Συνολικά 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 350 τραυματίστηκαν, σε μία από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Η επίθεση στο θέατρο Μπατακλάν, αλλά και οι συντονισμένες επιθέσεις σε χώρους εστίασης και κοντά στο Stade de France, παραμένουν βαθιά χαραγμένες στη συλλογική μνήμη της χώρας. Ήταν μια νύχτα τρόμου που άλλαξε για πάντα τη σύγχρονη Γαλλία.

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🇫🇷 Fluctuat nec mergitur : nous sommes le vendredi #13Novembre et il y a 11 ans, jour pour jour, les attentats en terrasses parisiennes, au Bataclan et au stade de France faisaient 133 morts et plus de 400 blessés. #13Novembre2015 https://t.co/VKNthAONDD — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 13, 2026

Το τρομοκρατικό χτύπημα στο Stade de France

Λίγο μετά τις 21:30 εκείνης της Παρασκευής, τρεις βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάχθηκαν έξω από το Stade de France, στο Σεν Ντενί, όπου διεξαγόταν φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, παρουσία χιλιάδων θεατών.

Οι δράστες επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο, ωστόσο δεν κατάφεραν να περάσουν τον έλεγχο, καθώς δεν διέθεταν εισιτήρια. Έτσι, πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι στους εξωτερικούς χώρους του σταδίου.

Πυρά σε μπαρ και εστιατόρια του Παρισιού

Την ίδια ώρα, ένοπλοι τρομοκράτες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε μπαρ και εστιατόρια σε πολυσύχναστες συνοικίες της γαλλικής πρωτεύουσας, σκορπίζοντας τον θάνατο σε ανυποψίαστους πολίτες.

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This photograph shows flowers and candles at a makeshift memorial at the Place de la Republique in Paris, France, on November 13, 2025, during the anniversary marking a decade since the terror attacks of November 13, 2015, in which 130 civilians are killed. (Photo by Jerome Gilles/NurPhoto)NO USE FRANCE

Μεταξύ των στόχων ήταν τα εστιατόρια και τα καφέ Le Petit Cambodge, Le Carillon, La Bonne Bière, Le Comptoir Voltaire και La Belle Équipe. Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον των θαμώνων, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά τους χώρους διασκέδασης σε σκηνές φρίκης.

Το μακελειό στο Μπατακλάν – Σχεδόν τρεις ώρες ομηρίας και τρόμου

Στις 21:40, τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο θέατρο Μπατακλάν, όπου εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν συναυλία του αμερικανικού συγκροτήματος Eagles of Death Metal.

Αρχικά, άνοιξαν πυρ εναντίον των θεατών, ενώ στη συνέχεια κινήθηκαν στο εσωτερικό του χώρου, πυροβολώντας αδιακρίτως το κοινό. Δεκάδες άνθρωποι έπεσαν νεκροί, ενώ όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν αναζήτησαν απεγνωσμένα καταφύγιο, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους ενόπλους.

Ne jamais oublier la barbarie. Ne jamais oublier de vivre. Ne jamais oublier de faire la fête. Ne jamais oublier ceux qui sont partis à cause de l’horreur islamiste. #13novembre #Bataclan #NeJamaisOublier #ParisAttacks #13Novembre2015 #AttentatsParis #FluctuatNecMergitur #ParisSeSouvient Διαφήμιση November 13, 2026

Το Μπατακλάν μετατράπηκε σε πεδίο σφαγής. Η ομηρία και η πολιορκία διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες, μέχρι την επέμβαση των γαλλικών ειδικών δυνάμεων, οι οποίες έθεσαν τέλος στην επίθεση.

Η ανάληψη ευθύνης από το Ισλαμικό Κράτος και ο απολογισμός των θυμάτων

Την ευθύνη για τις συντονισμένες επιθέσεις ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), χαρακτηρίζοντάς τες ως αντίποινα για τη συμμετοχή της Γαλλίας στη διεθνή στρατιωτική εκστρατεία κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 130 νεκρούς, εκ των οποίων οι 90 στο Μπατακλάν, ενώ περισσότεροι από 350 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο αριθμός των θυμάτων έφτασε τους 132, καθώς δύο επιζώντες της επίθεσης στο Μπατακλάν έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Οι επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 παραμένουν η φονικότερη τρομοκρατική ενέργεια που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία.

Μια χρονιά σημαδεμένη από αλλεπάλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις

Το μακελειό του Νοεμβρίου δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, ήρθε στο τέλος μιας χρονιάς κατά την οποία η Γαλλία είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο τρομοκρατικών ενεργειών, με τζιχαντιστικό υπόβαθρο.

Οι σημαντικότερες επιθέσεις και ενέργειες του 2015 ήταν:

7 Ιανουαρίου: Τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι. Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε γνωστοί σκιτσογράφοι: οι Cabu, Charb, Honoré, Tignous και Wolinski.

Τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι. Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε γνωστοί σκιτσογράφοι: οι Cabu, Charb, Honoré, Tignous και Wolinski. 8 Ιανουαρίου: Δολοφονία δημοτικής αστυνομικού σε προάστιο του Παρισιού.

Δολοφονία δημοτικής αστυνομικού σε προάστιο του Παρισιού. 9 Ιανουαρίου: Ομηρία σε εβραϊκό παντοπωλείο στο Παρίσι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Ομηρία σε εβραϊκό παντοπωλείο στο Παρίσι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. 19 Απριλίου: Δολοφονία 32χρονης γυναίκας σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Παρίσι.

Δολοφονία 32χρονης γυναίκας σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Παρίσι. 26 Ιουνίου: Αποκεφαλισμός επιχειρηματία στο Σεντ Κεντάν Φαλαβιέ, σε επίθεση που προκάλεσε σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη.

Αποκεφαλισμός επιχειρηματία στο Σεντ Κεντάν Φαλαβιέ, σε επίθεση που προκάλεσε σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη. 21 Αυγούστου: Ένοπλος μαροκινής καταγωγής, ο οποίος είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, επιτέθηκε σε επιβάτες τρένου στη γραμμή Άμστερνταμ – Παρίσι. Η επέμβαση επιβατών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που ταξίδευαν ως τουρίστες, απέτρεψε μεγαλύτερη αιματοχυσία.

Έντεκα χρόνια μετά, η 13η Νοεμβρίου παραμένει μια από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας. Οι επιθέσεις στο Παρίσι άφησαν πίσω τους εκατοντάδες οικογένειες βυθισμένες στο πένθος και σημάδεψαν ανεξίτηλα την ευρωπαϊκή συζήτηση για την τρομοκρατία και την ασφάλεια.