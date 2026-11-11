ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία σε τρεις – Τους καταλογίζουν σχεδιασμό 20 επιθέσεων

Οι τρεις κατηγορούμενοι για τρομοκρατία φέρονται να εμπλέκονται σε 20 επιθέσεις ή απόπειρες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών, το περιστατικό στη βάση της RAF στο Φέρφορντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν ποινική δίωξη κατά τριών ατόμων με κατηγορίες για τρομοκρατία.

Λέγεται ότι είχαν ρόλο σε «σχεδόν 20 τρομοκρατικές επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

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Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται και το σχέδιο που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο με στόχο βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Φέιρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το περιστατικό αυτό ήταν η αφορμή για να απομακρύνουν από τη Βρετανία οι ΗΠΑ στρατηγικά βομβαρδιστικά. Οι τρεις κατηγορούμενοι για τρομοκρατία φέρονται ότι συνδέονται με το Ιράν.

Three Iranian-Backed Operatives Indicted for Their Roles in Nearly 20 Terrorist Attacks and Attempted Attacks Across Europe and the United States “Anyone who plans a terrorist plot on a military base housing American servicemembers will be prosecuted by the United States government,” said @AGToddBlanche. “The defendants listed in the indictment allegedly supported two foreign terrorist organizations, and al-Saadi allegedly coordinated with his co-defendants in the days leading up to the attempted terrorist plot. This Department of Justice will continue dismantling terrorist networks and protecting the American people from terrorist organizations.” Διαφήμιση Διαφήμιση 🔗: https://t.co/aRXMXmLR76 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 10, 2026

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι για τρομοκρατία

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει οκτώ αδικήματα.

Κατηγορούμενοι οι Μοχάμεντ Μπαγκέρ Σαάντ Νταβούντ Αλ-Σααδί (κάτοχος ιρανικής και ιρακινής υπηκοότητας), Μοχσέν Μοχατζερί (Ιρανός υπήκοος) και Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χασανί (Ιρακινός υπήκοος). Και οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Φέρονται ότι ανέπτυξαν δραστηριότητες υποστήριξης προς την οργάνωση Kata’ib Hezbollah και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει και τις δύο αυτές οντότητες ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

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«Οι κατηγορούμενοι που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο φέρεται να παρείχαν υποστήριξη σε δύο ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Για τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Σαάντ Νταβούντ Αλ-Σααδί λέει ότι συντονίστηκε με τους συγκατηγορουμένους του κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να εξαρθρώνει τρομοκρατικά δίκτυα και να προστατεύει τον αμερικανικό λαό από τρομοκρατικές οργανώσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.