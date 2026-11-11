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Ιταλία: Νέες απειλές χάκερ κατά Ταγιάνι – Στο στόχαστρο και τα παιδιά του

Ο Αντόνιο Ταγιάνι σε σύνοδο υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι

Italy's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani looks on prior to a working lunch session focused on the support for Ukraine during the G7 foreign ministers summit at the Quai d'Orsay in Paris, France, November 10, 2026. KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS

11/11/2026, 20:06
TANEA Newsroom
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Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα στη Βουλή της Ρώμης ότι έγινε και πάλι στόχος επιθέσεων από χάκερς.

«Και εγώ έγινα στόχος από χάκερς, οι οποίοι υπόσχονταν και χρηματική αμοιβή. Σήμερα δέχθηκα περαιτέρω απειλές που αφορούσαν το σύνολο των μελών της οικογένειάς μου, συμπεριλαμβανομένων και ανήλικων παιδιών», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες, η ομάδα φιλορώσων χάκερς NoName057(16) ανήρτησε στο διαδίκτυο προσωπικά δεδομένα του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας. Προσέθεσε μάλιστα ότι θα πλήρωνε με κρυπτονομίσματα όποιον της προσέφερε επιπλέον στοιχεία.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε και σήμερα ότι οι απειλές αυτές σχετίζονται με την υποστήριξη που ο ίδιος και η κυβέρνηση Μελόνι συνεχίζουν να παρέχουν στην Ουκρανία.

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