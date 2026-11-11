ΗΠΑ: Βρέφος 11 μηνών βρέθηκε θαμμένο ζωντανό μέσα σε κλουβί

Το βρέφος εντοπίστηκε να «παλεύει να κρατηθεί στη ζωή» έπειτα από περίπου 24 ώρες θαμμένο στο έδαφος - Ο πατέρας του παραμένει υπό κράτηση

Ένα βρέφος 11 μηνών διασώθηκε από τις Αρχές στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, καθώς, όπως αναφέρουν οι ίδιες, είχε θαφτεί ζωντανό μέσα σε κλουβί από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον, ο 11 μηνών Κόα Σαρπ είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τη Δευτέρα, έπειτα από την παραλαβή του από τον 25χρονο πατέρα του, Μάικλ Κόμερ. Παρά τη σύλληψη του Κόμερ το βράδυ της ίδιας ημέρας για διάρρηξη, το βρέφος δεν εντοπίστηκε στην κατοχή του.

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Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο σερίφης της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, ανέφερε ότι το βρέφος εντοπίστηκε την Τρίτη «θαμμένο ζωντανό» και «να παλεύει να κρατηθεί στη ζωή», σε κοντινή απόσταση από την οικία του πατέρα του.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το παιδί είχε παραμείνει θαμμένο για περίπου 24 ώρες.

Το βρέφος νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο, όπου δέχεται ιατρική φροντίδα. Ο σερίφης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα αναρρώσει πλήρως.

Η αστυνομία εξετάζει ποιες επιπλέον κατηγορίες θα απαγγελθούν σε βάρος του πατέρα.

Το χρονικό της αναζήτησης του βρέφους

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του μικρού Κόα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, όταν ο πατέρας του τον πήρε από το σπίτι της μητέρας του.

Σύμφωνα με τον σερίφη, η μητέρα του Κόμερ είχε αναλάβει τη φύλαξη του παιδιού και το άφησε για λίγο μόνο με τον γιο της. Εκείνος, ωστόσο, έφυγε ξαφνικά παίρνοντας μαζί του το βρέφος.

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Ο 25χρονος εθεάθη στη συνέχεια να μετακινείται σε διάφορες τοποθεσίες χωρίς το παιδί, προτού συλληφθεί στην κομητεία Λέξινγκτον.

Μετά τη σύλληψή του, περίπου 100 αστυνομικοί και πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του βρέφους.

Όπως ανέφερε ο σερίφης, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Κόμερ πού βρισκόταν ο γιος του, εκείνος «δεν είχε πολλά να πει» για την τύχη του παιδιού.

Άκουσαν το κλάμα του μωρού κάτω από το χώμα

Η καθοριστική στιγμή της επιχείρησης διάσωσης ήρθε όταν οι διασώστες ερευνούσαν μια δασική περιοχή κοντά στο σπίτι του πατέρα του Κόμερ.

Εκεί παρατήρησαν ένα σημείο όπου το χώμα φαινόταν να έχει σκαφτεί πρόσφατα.

Μόλις άρχισαν να σκάβουν, άκουσαν το κλάμα ενός μωρού.

Ο σερίφης περιέγραψε τον ήχο ως «τον πιο χαρμόσυνο ήχο που θα μπορούσε να ακούσει κανείς».

«Αμέσως ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Όλοι έσπευσαν στο σημείο και προσπαθούσαν να το βγάλουν έξω», δήλωσε ο Κουν.

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Πώς κατάφερε να επιβιώσει

Σύμφωνα με τον σερίφη, το βρέφος βρισκόταν μέσα σε ένα κλουβί, το οποίο ήταν τυλιγμένο με πετσέτα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η πετσέτα πιθανότατα επέτρεψε να φτάνει αρκετός αέρας στο παιδί ώστε να επιβιώσει, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες εμπόδισαν την υπερθέρμανσή του.

«Το κλουβί ήταν, υποθέτω, περίπου 61 επί 61 εκατοστά, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται για σκύλους. Πιστεύω ότι, όταν τοποθετήθηκε μέσα στο έδαφος, υπήρχαν τουλάχιστον 30 εκατοστά από την κορυφή του κλουβιού μέχρι την επιφάνεια του εδάφους», εξήγησε.

Αναφερόμενος στη σχέση των γονέων του παιδιού, ο σερίφης δήλωσε ότι υπήρχαν «προφανώς κάποια προβλήματα».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Μάικλ Κόμερ είχε στο παρελθόν δηλώσει ένοχος για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η μητέρα του, Πατρίσια Κόμερ, δήλωσε στο NBC News ότι η μητέρα του βρέφους είχε την αποκλειστική επιμέλειά του, αλλά της επέτρεπε να επιβλέπει το παιδί όσο ο γιος της το φρόντιζε.

Όπως ανέφερε, ο Κόμερ είχε αναλάβει και στο παρελθόν τη φύλαξη του μωρού χωρίς επίβλεψη, χωρίς να έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα.

«Ειλικρινά, είμαι η μητέρα του και ποτέ δεν περίμενα κάτι τέτοιο από εκείνον», δήλωσε η Πατρίσια Κόμερ.