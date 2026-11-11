Άντεξε το Περιστέρι, «καθάρισε» τη Βαρέζε και έκανε το 4Χ4

Το Περιστέρι Betsson κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απέναντι στη Βαρέζε, έβγαλε χαρακτήρα όταν χρειάστηκε στο τέλος και με το 101-96 κατάφερε να κάνει το 4/4.

Το Περιστέρι Betsson υποδέχθηκε την Βαρέζε για την τέταρτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανώτερο στις τρεις πρώτες περιόδους, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βαρέζε επέστρεψε στο ματς. Το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη βρήκε πολλές λύσεις στην επίθεση, από το -21 έριξε την διαφορά στους 4 αλλά δεν κατάφερε να περάσει μπροστά. Έτσι, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη με 101-96 και έκαναν το 4/4. Από την άλλη, η Βαρέζε έπεσε στο 1-3.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Καλύτερο ξεκίνημα για το Περιστέρι Betsson, στο +11 στα αποδυτήρια

Ο Πέιν άνοιξε το σκορ του αγώνα και μετά το καλάθι του Καμαγκατέ ακολούθησαν δύο τρίποντα του Φιντς για το 8-2. Με Νίκολς και Πέιν η διαφορά ανέβηκε στους 9 (13-4) και τελικά έφτασε σε διψήφιο νούμερο με το τρίποντο του Νικολαΐδη για το 20-10. Λιμπρίτσι και Χέιλ βρήκαν σκορ για την Βαρέζε (25-18) και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 28-20, μετά το τρίποντο του Φιντς και το καλάθι του Νίκολιτς.

Ο Καμαγκατέ με τρεις πόντους έκανε το 28-23, ενώ μετά το καλάθι του Νίκολς ο Χέιλ με τρίποντο μείωσε στους 4 (30-26). Λιμπρίτσι και Χέιλ έριξαν την διαφορά στο καλάθι αλλά Γκιουζέλης και Φιντς έδωσαν… ανάσα στο Περιστέρι Betsson (37-30). Ακολούθησε ένα προσωπικό σερί 4-0 του Νίκολιτς και ένα 3-0 του Λιμπρίτσι για να πέσει ξανά η διαφορά στους 2 (39-37). Ο Ρένφρο ισοφάρισε σε 39-39 και ο Λιμπρίτσι με βολές έβαλε μπροστά την ομάδα του (39-41). Ο Φιντς με τρίποντο έκανε το 42-41, ενώ αργότερα ευστόχησε από τα 6,75μ. και ο Φριντέλ για το 47-45. Φιντς, Κάριους, Φριντέλ με ένα σερί 7-0 έφεραν τους γηπεδούχους στο +9 (54-45) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 58-47.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πήγε για την ανατροπή η Βαρέζε αλλά άντεξε το Περιστέρι Betsson

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Ιτούνας και καλάθι του Πέιν (63-47). Ο Νίκολιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 63-50, με τους Νίκολς και Πέιν να «απαντάνε» με σερί 4-0 και να ανεβάζουν την διαφορά στους 17 (67-50). Μετά τις βολές του Αλβίτι ο Χέιλ ευστόχησε σε τρίποντο (67-55), αλλά στην συνέχεια οι παίκτες του Ξανθόπουλου… πάτησαν το γκάζι και με τους Νίκολς, Φριντέλ και Κάριους το σκορ έφτασε το 76-55. Ο Αλβίτι… έβαλε στοπ στο σερί με βολές (76-57) και στην συνέχεια όλο το γήπεδο «πάγωσε». Ο Ρένφρο έπεσε άσχημα με το πρόσωπο στο παρκέ μετά από ένα ριμπάουντ και έμεινε για αρκετά λεπτά κάτω. Ευτυχώς, τελικά κατάφερε να σηκωθεί και να αποχωρήσει, με όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί. Όταν συνεχίστηκε το παιχνίδι, ο Νίκολις σκόραρε από κοντά, ο Χατζηδάκης ευστόχησε σε μία βολή και ένα καλάθι και οι Λιμπρίτσι και Νίκολις με σερί 5-0 διαμόρφωσαν το 79-64 της περιόδου.

Διαφήμιση

Καμαγκατέ, Αλβίτι και Λιμπρίτσι μείωσαν σε 81-70, ενώ ο Ιτούνας ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο για το 84-70. Στην συνέχεια ο Καμαγκατέ ευστόχησε σε έμμεσο τρίποντο, όπως και ο Νίκολιτς, ενώ ο Χέιλ σε τρίποντο και φάουλ. Έτσι, η Βαρέζε κατάφερε να πλησιάσει στους 4 (84-80), με τους Φιντς και Φριντέλ να… δίνουν ανάσα στους γηπεδούχους για το 88-80. Χέιλ και Κάριους «αντάλλαξαν» τρίποντα (91-83), ενώ μετά σκόραρε από τα 6,75μ. και ο Νίκολιτς για το 91-86. Μετά το καλάθι του Φριντέλ, ο Χέιλ πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο (93-89), ενώ ο Φιντς από κοντά έκανε το 95-89. Μετά τις βολές του Νίκολς, ο Χέιλ ήταν ξανά εύστοχος από τα 6,75μ. (97-92) αλλά η Βαρέζε δεν μπόρεσε να πλησιάσει περισσότερο. Έτσι, το Περιστέρι Betsson πήρε τελικά τη νίκη με 101-96.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 58-47, 79-64, 101-96

