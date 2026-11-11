Eπιβλητικός ο Κολοσσός, με 100άρα επικράτησε της Κράιοβα

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ανέβασε το ρεκόρ της στο 4-2 μετά την επικράτηση στη Ρουμανία, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europe Cup

Με τρομερή εμφάνιση στη Ρουμανία, ο Κολοσσός Ρόδου έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα από την έδρα της Κραϊόβα (82-104) και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Europecup.



Την 4η νίκη του σε έξι αναμετρήσεις πανηγύρισε ο Κολοσσός Ρόδου. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη πέρασε… αέρα από τη Ρουμανία, επικρατώντας με σκορ 104-82 της Κραϊόβα και ανέβασε το ρεκόρ της στο 4-2.



Μάλιστα, με αυτό το ροζ φύλλο αγώνα έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europe Cup.

Κορυφαίος ο Καμπερίδης για τους νικητές, ακολούθησαν οι Άπσον, Μάνιον, Κρούζερ, ενώ για τους γηπεδούχους που έπεσαν στο 2-4, οι Ντέιβις και Πολάιτ με 21 και 18 πόντους αντίστοιχα, έδειχναν να παλεύουν μόνοι τους.

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Το ματς

Μετά από ένα «παγωμένο» ξεκίνημα στο παιχνίδι, οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη άρχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και να σφίγγουν την άμυνά τους. Το 9-11 στα μέσα του δεκαλέπτου ήταν η φορά που οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο, καθώς με επιμέρους 5-13 οι Ροδίτες έκλεισαν την περίοδο στο +10 (14-24). άρχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και να σφίγγουν την άμυνά τους. Το 9-11 στα μέσα του δεκαλέπτου ήταν η φορά που οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο, καθώς με επιμέρους 5-13 οι Ροδίτες έκλεισαν την περίοδο στο +10 (14-24).

Ο Κολοσσός συνέχισε γκαζωμένος, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση και υψηλά ποσοστά ευστοχίες από τα 6,75 για να πάνε στο ημίχρονο με το μάξιμουμ της διαφοράς (27-49). Κάπως έτσι, έβαλαν στέρεες βάσεις για να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα από τη Ρουμανία.

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Οι γηπεδούχοι έβγαλαν μια μικρή αντίδραση, η οποία δεν ήταν ικανή να ρίξει τη διαφορά καθώς ο Κολοσσός έβρισκε διαρκώς απαντήσεις και είχε τον έλεγχο. Ο Καμπερίδης ήταν εξαιρετικός σε άμυνα και κυρίως επίθεση, οι Άπσον, Μάνιον, Κρούζερ ακολουθούσαν από κοντά και οι Ροδίτες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με παράσταση νίκης (53-75).

Η 4η περίοδος έμοιαζε και ήταν διαδικαστική, με τη διαφορά να εκτοξεύεται ως και το -26 (58-84) στο ξεκίνημά της και να… συντηρείται σε αντίστοιχα επίπεδα ως το φινάλε, με τον Κολοσσό να «τρέχει» με 102 πόντους στη Ρουμανία.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 13-25, 26-26, 29-29.