Αθλητικά Μπάσκετ

Ισοπεδωτικός ο Ηρακλής, νίκησε άνετα τη ΜΖΤ Σκοπίων με 103-73

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Γηραιός ανέβηκε στο 4-2, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας στο FIBA Europe Cup, έχοντας ως πρώτο βιολί τον Νόα Χόρχλερ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ

Ισοπεδωτικός ο Ηρακλής, νίκησε άνετα τη ΜΖΤ Σκοπίων με 103-73

FIBA EUROPE CUP 2026-2027 / ΗΡΑΚΛΗΣ - ΜΖΤ ΣΚΟΠΙΩΝ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

11/11/2026, 21:35
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Επιβλητική εμφάνιση από τον Ηρακλή, που έκανε ό,τι ήθελε την ΜΖΤ Σκοπίων και έφτασε σε άνετη νίκη (103-73).

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την αναμέτρηση κόντρα στην ΜΖΤ Σκοπίων ο Ηρακλής. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και χωρίς να ιδρώσει έφτασε σε μια από τις πιο άνετες νίκες της σεζόν.

Ο Γηραιός με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στο 4-2, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας στο FIBA Europe Cup.

Ο Νόα Χόρχλερ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν το πρώτο βιολί για τον Ηρακλή, με τον Τζέιλεν Λεκιού να έχει 18 πόντους και 7/9 σουτ, ενώ 12 πόντους και 10 ριμπάουντ μέτρησε ο Κλίβελαντ Μέλβιν. Θετικό ντεμπούτο και για τον Τζέικ Φόρεστερ με 14 πόντους, 6/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ και 1 τάπα.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από τα πρώτα λεπτά, με τον Ντιαρά να «φτιάχνει» το παιχνίδι και τον Λέκιου να σκοράρει για το 29-17 του πρώτου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια μπήκαν και οι ψηλοί στην εξίσωση. Χόρχλερ και Φόρεστερ έδωσαν λύσεις και η διαφορά έμεινε ψηλά, με τον Ντιαρά να γράφει τον επίλογο του ημιχρόνου για το 47-35.

Οι παίκτες του Λούκιτς δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι. Ο Μέλβιν φώναξε παρών, Λεκιού και Σταυρακόπουλος σκόραραν και η διαφορά ανέβηκε για το 78-53. Ο Ηρακλής είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη και απλά ανέβασε τη διαφορά ακόμα περισσότερο, ρίχνοντας μάλιστα και 100άρα στο φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-35, 78-53, 103-73.

Go Deeper

FIBA Europe Cup Ηρακλής μπάσκετ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Οδηγός της ΑΑΔΕ για αιτήσεις και πληρωμές
  2. Εορτολόγιο: Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
  3. Μπρούκλιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες μετά από κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με το χρόνο για εγκλωβισμένους

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Αθλητικά

Cookies