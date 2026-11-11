Με το αποτέλεσμα αυτό ο Γηραιός ανέβηκε στο 4-2, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας στο FIBA Europe Cup, έχοντας ως πρώτο βιολί τον Νόα Χόρχλερ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ

Επιβλητική εμφάνιση από τον Ηρακλή, που έκανε ό,τι ήθελε την ΜΖΤ Σκοπίων και έφτασε σε άνετη νίκη (103-73).

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την αναμέτρηση κόντρα στην ΜΖΤ Σκοπίων ο Ηρακλής. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και χωρίς να ιδρώσει έφτασε σε μια από τις πιο άνετες νίκες της σεζόν.

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Ο Γηραιός με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στο 4-2, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας στο FIBA Europe Cup.

Ο Νόα Χόρχλερ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν το πρώτο βιολί για τον Ηρακλή, με τον Τζέιλεν Λεκιού να έχει 18 πόντους και 7/9 σουτ, ενώ 12 πόντους και 10 ριμπάουντ μέτρησε ο Κλίβελαντ Μέλβιν. Θετικό ντεμπούτο και για τον Τζέικ Φόρεστερ με 14 πόντους, 6/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ και 1 τάπα.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από τα πρώτα λεπτά, με τον Ντιαρά να «φτιάχνει» το παιχνίδι και τον Λέκιου να σκοράρει για το 29-17 του πρώτου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια μπήκαν και οι ψηλοί στην εξίσωση. Χόρχλερ και Φόρεστερ έδωσαν λύσεις και η διαφορά έμεινε ψηλά, με τον Ντιαρά να γράφει τον επίλογο του ημιχρόνου για το 47-35.

Οι παίκτες του Λούκιτς δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι. Ο Μέλβιν φώναξε παρών, Λεκιού και Σταυρακόπουλος σκόραραν και η διαφορά ανέβηκε για το 78-53. Ο Ηρακλής είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη και απλά ανέβασε τη διαφορά ακόμα περισσότερο, ρίχνοντας μάλιστα και 100άρα στο φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-35, 78-53, 103-73.