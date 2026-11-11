Η Λιάνα Κανέλλη, βουλευτής του ΚΚΕ, είναι καλεσμένη του Γιώργου Παπαχρήστου στην εκπομπή «15 ΛΕΠΤΑ» των ΝΕΩΝ, σε μια συζήτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις πολιτικές εξελίξεις, το μέλλον της Αριστεράς και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα

Στην εκπομπή «15 Λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο», η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, μιλά για την πορεία του κόμματος, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη Συμφωνία της Μαδρίτης, τις πολιτικές συνεργασίες, καθώς και για τα πρόσωπα της επικαιρότητας.

Ελληνοτουρκικά και Συμφωνία της Μαδρίτης

Αναφερόμενη στην ένταση γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης (καλώδιο) και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κ. Κανέλλη υποστήριξε ότι η σημερινή κρίση έχει τις ρίζες της στον Φεβρουάριο του 1997, στη Συμφωνία της Μαδρίτης. Όπως σημείωσε, με το άρθρο 4 της εν λόγω συμφωνίας αναγνωρίστηκαν «ζωτικά συμφέροντα» της Τουρκίας στο Αιγαίο, οδηγώντας στο «γκριζάρισμα» της περιοχής, χωρίς καμία μεταγενέστερη κυβέρνηση να την ακυρώσει λόγω των ΝΑΤΟϊκών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πιθανότητα θερμού επεισοδίου καθορίζονται αποκλειστικά από τα μεγάλα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

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Η στάση και τα ποσοστά του ΚΚΕ

Σχετικά με την εκλογική επιρροή του ΚΚΕ και το κατά πόσο οι θέσεις του βρίσκουν ανταπόκριση στην κοινωνία, η Λιάνα Κανέλλη υπογράμμισε ότι το κόμμα διατηρεί την ιστορική του συνέχεια για περισσότερα από 100 χρόνια ακριβώς επειδή δεν τάζει εύκολες λύσεις, αλλά απαιτεί οργάνωση και αγώνα.

Πολιτικό σκηνικό, Αλέξης Τσίπρας και Ακροδεξιά

Σε ερώτηση για τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς και το ενδεχόμενο δημιουργίας μετώπου, η βουλευτής του ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της δεν εισέρχεται σε πολιτικά «παζάρια» και συναλλαγές, στηλιτεύοντας παράλληλα τις μετακινήσεις βουλευτών μεταξύ κομμάτων.

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε την προσπάθεια «rebranding» ως συμβιβασμό με το αστικό κράτος, ενώ για τον ανταγωνισμό ΕΛ.ΑΣ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση ανέφερε πως το ΚΚΕ δεν λειτουργεί ως παρατηρητής ή διαιτητής σε αυτό το «εκλογικό πρωτάθλημα».

Τέλος, τοποθετήθηκε αυστηρά απέναντι στην επανεμφάνιση ακροδεξιών και ναζιστικών μορφών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εγρήγορσης της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.