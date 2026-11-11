Ναυάγιο της Μυκόνου στο Αζερμπαϊτζάν και πρώτη ήττα στο Europe Cup

Πρώτη ήττα για τη Μύκονο στο Europe Cup με 82-79 από τη Νέφτσι Μπακού, σε ένα παιχνίδι που έκανε κάκιστο 2ο και 3ο δεκάλεπτο. Πρώτη νίκη για τους Αζέρους στη διοργάνωση.



Τέλος στο αήττητο της Μυκόνου στο Europe Cup έβαλε η Νέφτσι Μπακού, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να γνωρίζει την ήττα με 82-79 στο Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η Μύκονος έκανε δυνατό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα οκτώ πόντων (16-24), όμως, στη συνέχεια τίποτα δεν πήγε το ίδιο καλά για την ελληνική ομάδα.



Και αυτό διότι είδε τους γηπεδούχους να κάνουν ένα εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνοντας το προβάδισμα για το 36-34 του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα, η Νέφτσι έκανε ασύλληπτο τρίτο δεκάλεπτο, τρέχοντας ένα σερί 17-0 και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο +13 από τη Μύκονο (65-52).



Ωστόσο, το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου αντέδρασε στο τέλος. Δύο λεπτά πριν το φινάλε μείωσε στο -5 (74-69), αλλά δεν μπόρεσε η Μύκονος να ολοκληρώσει την ανατροπή και η Νέφτσι με σκορ 84-80 πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Europe Cup.

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Τα δεκάλεπτα: 16-24, 36-34, 65-52, 84-80.