Ο θρυλικός Έλληνας πειρατής που αντιμετώπισε στη Μύκονο το 1827 αμερικανικά πολεμικά πλοία

Από την καταστροφή των Ψαρών μέχρι την ίδρυση της νέας του βάσης στη Μύκονο και το επεισόδιο με το πολεμικό USS Warren το 1827. Η άγνωστη ιστορία του Μανώλη Μερμελέχα.

Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, το Αιγαίο δεν υπήρξε μόνο ο τόπος όπου γράφτηκε η εποποιία του 1821, αλλά και μια ζώνη ανεξέλεγκτης βίας, εμπορικών ανταγωνισμών και πειρατείας.

Μέσα σε αυτό το χαοτικό τοπίο, ένας Ψαριανός θαλασσινός κατάφερε να αποκτήσει τέτοια διαβόητη φήμη, ώστε να κινητοποιήσει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό: ο Μανώλης Μερμελέχας.

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Από τα Ψαρά στη Μύκονο

Ο Μερμελέχας καταγόταν από τα Ψαρά. Τον Ιούλιο του 1824, όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς το νησί, βρέθηκε ανάμεσα στους χιλιάδες ξεριζωμένους. Κατά την άμυνα των Ψαρών, μάλιστα, φέρεται να διοικούσε μικρή δύναμη σκαφών με έμπειρους ναυτικούς.

Μετά την καταστροφή, ο πυρήνας αυτός βρήκε καταφύγιο στη Μύκονο, η οποία μετατράπηκε σε προσωρινή βάση δράσης.

Ο στόλος του Μερμελέχα αποτελούταν από ελαφρά και ευέλικτα σκάφη, επανδρωμένα με έμπειρους, οπλισμένους ναυτικούς.

Από εκεί, εξόρμησε για να πλήξει εμπορικά πλοία, σε μια περίοδο που η πειρατεία είχε προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις στο Αιγαίο, απειλώντας όχι μόνο οθωμανικά σκάφη, αλλά και εμπορικά ξένων κρατών, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών συμφερόντων.

Η επέμβαση των Αμερικανών και τα κανόνια του USS Warren

Η δράση των πειρατών στην περιοχή προκάλεσε την αντίδραση τόσο των ελληνικών αρχών, οι οποίες επιχείρησαν κατά διαστήματα να επιβάλουν την τάξη (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επιχειρήσεις του Κωνσταντίνου Μεταξά), όσο και των ξένων δυνάμεων που προστάτευαν το εμπόριό τους.

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Το φθινόπωρο του 1827, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Warren, υπό τον πλωτάρχη Λόρενς Κέρνι (Lawrence Kearny), κατέπλευσε στη Μύκονο με αποστολή την πάταξη της πειρατείας και την ανάκτηση αφαιρεθέντων εμπορευμάτων.

Στις 31 Οκτωβρίου, η επιχείρηση κλιμακώθηκε: οι Αμερικανοί κατέλαβαν πειρατικά σκάφη και απαίτησαν την παράδοση κλοπιμαίων και υπόπτων.

Όταν η συνεργασία των τοπικών αρχών και κατοίκων κρίθηκε ανεπαρκής, ο Κέρνι διέταξε βομβαρδισμό προς την πλευρά της πόλης για να ασκήσει πίεση.

Παρ’ όλα αυτά, παρά τις έρευνες και τις πιέσεις, οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν ποτέ να εντοπίσουν και να συλλάβουν προσωπικά τον Μερμελέχα.

Από τη θάλασσα στη λήθη

Η φήμη του Μερμελέχα ταξίδεψε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ιστορία του αποτυπώθηκε σε εφημερίδες της εποχής, ενώ ένα υδατογραφικό πορτρέτο του —φιλοτεχνημένο από τον ναύτη Τζόζεφ Πάρτριτζ— φυλάσσεται σήμερα στις συλλογές του Mariners’ Museum.

Η πορεία του συνοψίζει ανάγλυφα την πιο σκοτεινή και αντιφατική πλευρά της Ελληνικής Επανάστασης: μια εποχή όπου ο αγώνας για την ελευθερία, η αγωνία της επιβίωσης και η σκληρή πραγματικότητα της πειρατείας συνυπήρχαν δραματικά.

Ο Μερμελέχας παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές και γοητευτικές φιγούρες του επαναστατημένου Αιγαίου, αποτελώντας ένα συναρπαστικό κεφάλαιο της ναυτικής μας ιστορίας.