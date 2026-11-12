Ο τερματοφύλακας Μπότης απέκρουσε πέναλτι στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με αυτογκόλ του Μικάελσον

Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, στον πρώτο αγώνα των play-offs για το Euro U21 2027. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τις αναγκαστικές αλλαγές και το γκολ που δέχθηκε στο 89ο λεπτό, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να απαντήσει άμεσα και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η αναμέτρηση διεξήχθη υπό συνεχή χιονόπτωση, με τους γηπεδούχους να προσαρμόζονται καλύτερα στις συνθήκες και να απειλούν περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο. Η Ελλάδα, ωστόσο, ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, δημιούργησε τις δικές της ευκαιρίες και άντεξε στην πίεση, ακόμη και όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσει δύο τερματοφύλακες λόγω τραυματισμών.

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Το 1-1 διαμορφώθηκε στα τελευταία λεπτά, με την Ισλανδία να προηγείται στο 89′ και την Εθνική να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις, κρατώντας ανοιχτούς τους λογαριασμούς ενόψει της μεγάλης ρεβάνς.

Οι Ισλανδοί απείλησαν, με δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και στο 8ο λεπτό δημιούργησαν την πρώτη επικίνδυνη κατάσταση. Μετά από κόρνερ, ο Δημήτρης Μοναστηρλής έκανε άστοχη έξοδο, ο Γιούλιουσον πήρε την κεφαλιά και η μπάλα χτύπησε στον Έλληνα τερματοφύλακα, πριν καταλήξει σε νέο κόρνερ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ισλανδίας στο πρώτο μέρος ήρθε στο 19′. Ο Γκούντμουντσον κινήθηκε από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή περνώντας ανάμεσα από τους Κωστούλα και Κοντούρη και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Εθνική προσπάθησε να απαντήσει και στο 20′ απείλησε με κεφαλιά του Κούτσια, η οποία πέρασε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Άλεν δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Κάτρη.

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Οι Ισλανδοί συνέχισαν να αναζητούν το γκολ, με τον Γκούντγιονσεν να αστοχεί σε σουτ στην κίνηση στο 35′. Η Ελλάδα, ωστόσο, είχε τη δική της καλή στιγμή δύο λεπτά αργότερα. Ο Κούτσιας έστρωσε την μπάλα στον Αλμύρα, ο οποίος εκτέλεσε με δύναμη, αναγκάζοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε δύσκολη επέμβαση.

Τραυματίστηκε και ο Μοναστηρλής, ο Μπότης απέκρουσε πέναλτι

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέα προσπάθεια των γηπεδούχων να πάρουν το προβάδισμα. Στο 55′ ο Ντάντασον απείλησε την ελληνική εστία, όμως η φάση είχε και δυσάρεστη εξέλιξη για την Εθνική, καθώς ο Μοναστηρλής τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Τη θέση του πήρε ο Μπότης, ο οποίος αποδείχθηκε καθοριστικός λίγα λεπτά αργότερα. Στο 62′, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι για ανατροπή του Θορστέινσον από τον Καλογερόπουλο. Ο Γκούντγιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας έπεσε σωστά και απέκρουσε, διατηρώντας το μηδέν για την ομάδα του.

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Η Εθνική απέφυγε έτσι να βρεθεί πίσω στο σκορ σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης και συνέχισε να διεκδικεί το αποτέλεσμα, παρά την πίεση των γηπεδούχων.

Η Ισλανδία προηγήθηκε, αλλά η Εθνική είχε την τελευταία λέξη

Όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα έλυναν τις διαφορές τους στη ρεβάνς χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Στο 89′, όμως, η Ισλανδία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Θορστέινσον έκανε τη σέντρα από τα πλάγια και ο νεοεισελθών Μικάελσον νίκησε τον Μπότη με κεφαλιά, γράφοντας το 1-0.

Η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση και ήρθε στις καθυστερήσεις. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε μακρινό φάουλ, ο Παπακανέλλος επιχείρησε το σουτ και η μπάλα άλλαξε πορεία μετά την επαφή της με τον Μικάελσον, καταλήγοντας στα δίχτυα για το τελικό 1-1.

Η Εθνική Ελπίδων απέφυγε έτσι την ήττα και επιστρέφει στην Αθήνα με ένα αποτέλεσμα που αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Η πρόκριση θα κριθεί πλέον στη Λεωφόρο, εκεί όπου οι διεθνείς του Γιάννη Ταουσιάνη θα έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους και να βρεθούν στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 25 χρόνια.

Πότε είναι η ρεβάνς στη Λεωφόρο

Η δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισλανδία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Πρόκειται για το παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Euro U21 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία και τη Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Μάλιστα, η είσοδος των φιλάθλων στη ρεβάνς θα είναι δωρεάν, με απαραίτητη την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω Ticketmaster για την ταυτοποίηση των θεατών.