Χρήστος Μουζακίτης: «Σε αυτές τις συνθήκες σφίγγεις τα δόντια και παίζεις»

Η Εθνική Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 απέναντι στην Ισλανδία στο Ρέικιαβικ και πλέον προετοιμάζεται για τη ρεβάνς της Λεωφόρου που κρίνει την πρόκριση

Η Εθνική Ελπίδων απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, στον πρώτο αγώνα των play-offs για την πρόκριση στο Euro U21 2027, και πλέον στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς της Λεωφόρου. Ο Χρήστος Μουζακίτης, που είχε καθοριστική συμμετοχή στη φάση της ελληνικής ισοφάρισης, στάθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να προσαρμοστούν και να παλέψουν μέχρι το τέλος.

Ο μέσος της Εθνικής αναγνώρισε πως η χιονόπτωση και η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν επέτρεψαν στις δύο ομάδες να παίξουν το ποδόσφαιρο που θα ήθελαν. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στα στοιχεία που παρουσίασε στα προηγούμενα παιχνίδια της, ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη

Για την αναμέτρηση στο Ρέικιαβικ:

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα δύσκολο ματς. Είναι δουλειά μας να αγωνιζόμαστε ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν έχουμε να κρατήσουμε κάτι, δεν παίχτηκε πολύ ποδόσφαιρο. Σε αυτές τις συνθήκες σφίγγεις τα δόντια και παίζεις όπως πρέπει».

Για τη ρεβάνς στη Λεωφόρο:

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε σε όλα τα παιχνίδια, εκτός από το σημερινό. Όλοι έχουμε δει το μέταλλο που έχουν τα παιδιά. Έχουν δείξει πολύ θετικά στοιχεία και πρέπει να δείξουμε το ίδιο και στο τελευταίο παιχνίδι, για να προκριθούμε».