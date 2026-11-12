Κίεβο: Ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία – Μία νεκρή και πέντε τραυματίες

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα ρωσικού drone σε εννιαώροφη πολυκατοικία στο Κίεβο, τα ξημερώματα της Πέμπτης

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα ρωσικού drone σε εννιαώροφη πολυκατοικία στο Κίεβο, τα ξημερώματα της Πέμπτης. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και ξέσπασε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το κτίριο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές από τον τρίτο έως και τον έκτο όροφο. Νεκρή είναι μία 44χρονη γυναίκα, ενώ πέντε ένοικοι τραυματίστηκαν.

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Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος. Νωρίτερα είχαν αναφερθεί εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

REUTERS/Gleb Garanich

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/11) ότι εξαπέλυσε μαζική νυχτερινή επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και το Κίεβο.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην ουκρανική πρωτεύουσα, εργαστήριο συναρμολόγησης drones και εγκατάσταση παραγωγής καυσίμων πυραύλων στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Παράλληλα, ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, στα δυτικά της χώρας.

Ζημιές σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές καταγράφηκαν επίσης στην περιφέρεια Ρίβνε, στα βορειοδυτικά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση μέσω Telegram.

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Την ίδια ώρα, στη Μόσχα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πέντε ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την πόλη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν. Αναφορές για καταρρίψεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπήρξαν και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.

Διπλωματικές επαφές χωρίς συμφωνία για ειρήνευση

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου. Στις πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, η βασική συμφωνία που επιτεύχθηκε αφορούσε την ανταλλαγή Ρώσων και Ουκρανών αιχμαλώτων.

Την Πέμπτη έφτασαν στη Μόσχα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι πρόκειται να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών τους στη ρωσική πρωτεύουσα, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές σχεδιάζουν να μεταβούν αεροπορικώς στην Ιρλανδία, όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών.

Με πληροφορίες από Reuters