Ο Δημοκρατικός Σκοτ Κολόμ πέτυχε μια ιστορική εκλογική νίκη στο Μισισιπή, αποσπώντας από τους Ρεπουμπλικανούς μία έδρα στην ομοσπονδιακή Γερουσία. Με την εκλογή του, γίνεται ο πρώτος μαύρος γερουσιαστής που εκπροσωπεί την πολιτεία του αμερικανικού Νότου εδώ και σχεδόν 150 χρόνια.

Η επικράτησή του αποτελεί σημαντική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς σε μία από τις πλέον παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Κολόμ γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται γερουσιαστής στο Μισισιπή από το 1989.

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BREAKING: In a monumental upset, Democrat Scott Colom defeated Republican incumbent Sen. Cindy Hyde-Smith in the closely watched Mississippi Senate race, on his way to becoming the state’s first Black U.S. senator elected since the Reconstruction era. After several days of ballot counting and back-and-forth banter, Colom was projected the winner by CNN and NBC News, flipping a deep-red state that also has not elected a Democratic candidate to the upper chamber in more than 44 years. Mississippi is the eighth Senate seat Democrats have flipped from Republicans in this year’s midterm elections. 📸: Lauren Witte/USA Today Network via REUTERS Read more: https://t.co/ZIEz1MD34N — USA TODAY (@USATODAY) November 11, 2026

Ο 43χρονος περιφερειακός εισαγγελέας επικράτησε της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σίντι Χάιντ-Σμιθ στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

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Σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN, NBC News και CBS News, η νίκη του Κολόμ ανεβάζει τον αριθμό των εδρών των Δημοκρατικών στη Γερουσία σε τουλάχιστον 55, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών. Στην Αλάσκα, η καταμέτρηση των ψήφων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τις εκλογές.

Η Χάιντ-Σμιθ, η οποία βρίσκεται στη Γερουσία από το 2018, αναγνώρισε την ήττα της με βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X.

«Αν και δεν είναι το αποτέλεσμα για το οποίο εργαστήκαμε και ελπίζαμε, σέβομαι την απόφαση των ψηφοφόρων του Μισισιπή», δήλωσε η 67χρονη πολιτικός, συγχαίροντας τον αντίπαλό της.

Το «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών

Η νίκη του Κολόμ εντάσσεται στο ευρύτερο εκλογικό αποτέλεσμα που κατέγραψαν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές, με το λεγόμενο «μπλε κύμα» να φτάνει ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

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Η εκλογική τους άνοδος αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη δυσαρέσκεια σημαντικής μερίδας των Αμερικανών για την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την αύξηση του κόστους ζωής να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που επηρέασαν την ψήφο.

The power is with the people, and the people of Mississippi are with Scott. @scott_colom makes history today as the first Black senator elected in Mississippi since Reconstruction. I saw firsthand when campaigning with him in his hometown that he is a brilliant leader and dedicated public servant who will work tirelessly to serve every Mississippian with pride. Congratulations, Scott. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 12, 2026

Το CNN ανακοίνωσε την επικράτηση του Κολόμ την Τετάρτη, οκτώ ημέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση, όταν είχε καταμετρηθεί το 99% των ψηφοδελτίων. Ο Δημοκρατικός υποψήφιος συγκέντρωσε το 49,2% των ψήφων, έναντι 48,7% της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου του, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε μόλις 4.585 ψήφους.

«Ο Σκοτ Κολόμ είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Το ήξερα από τη στιγμή που τον συνάντησα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Ο Κολόμ θα είναι ο πρώτος μαύρος γερουσιαστής που εκλέγεται στο Μισισιπή μετά τον Μπλανς Μπρους, ο οποίος εκπροσώπησε την πολιτεία στη Γερουσία από το 1875 έως το 1881.