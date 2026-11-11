Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, αμερικανικοί πύραυλοι ακριβείας προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ενός αμάχων σε αθλητικό κέντρο της πόλης Λαμέρντ κατά την έναρξη

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εφαρμόζουν «διπλωματία μέσω απειλών», προβάλλοντας τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και χρησιμοποιώντας τες ως μέσο εκφοβισμού.

Όπως υποστήριξε, ενώ η Ουάσιγκτον επικαλείται ως βασικό λόγο για την έναρξη του πολέμου την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους ακριβείας τύπου Precision Strike Missile (PrSM) σε επίθεση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 21 αμάχων σε αθλητικό κέντρο στην πόλη Λαμέρντ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

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Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης της βόμβας μαζικής καταστροφής MOAB (Massive Ordnance Air Blast), γνωστής και ως «μητέρα όλων των βομβών», με στόχο την προσβολή υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης στο Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι:«Δεν πρόκειται για αντίφαση, αλλά για ντροπή. Ποιος απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια;».