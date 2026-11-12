Το Ιράν διατηρεί τη δυνατότητα να κατασκευάζει περίπου 50 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα, παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχει δεχθεί από τις ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Το Ιράν διατηρεί τη δυνατότητα να κατασκευάζει περίπου 50 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα, παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το Bloomberg, πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, η Τεχεράνη κατασκεύαζε περίπου 100 βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα. Αν και ο ρυθμός παραγωγής έχει περιοριστεί περίπου στο μισό, η υφιστάμενη δυνατότητα εξακολουθεί να της εξασφαλίζει σημαντικά στρατιωτικά μέσα, σε περίπτωση που ξεκινήσει νέος γύρος επιχειρήσεων.

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Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, καθώς και η δυνατότητά του να το ανασυγκροτήσει, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σημειώνεται ότι, την ίδια εκτίμηση επανέλαβε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος δήλωσε ότι έχει καταστραφεί το 80% της βιομηχανικής υποδομής της χώρας.

Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με δυτικό Αξιωματούχο, ο οποίος επικαλείται εκθέσεις στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Τεχεράνη πιθανότατα εξακολουθεί να διαθέτει τουλάχιστον 1.700 βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ συνεχίζει την παραγωγή νέων με ρυθμό περίπου στο μισό σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.

Παράλληλα, το ιρανικό οπλοστάσιο ενδέχεται να περιλαμβάνει χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης τύπου Shahed. Αυτό εκτιμά ο Τζιμ Λάμσον, επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών του King’s College London και πρώην αναλυτής της CIA με ειδίκευση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

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Αβέβαιη η έκταση του ιρανικού οπλοστασίου

Ο ακριβής αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed που διαθέτει σήμερα το Ιράν παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί. Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ούτε για το μέγεθος του οπλοστασίου της χώρας πριν από την έναρξη του πολέμου ούτε για τον αριθμό των πυραύλων που έχει καταφέρει να αντικαταστήσει η Τεχεράνη, μετά τις καταστροφές που υπέστησαν οι στρατιωτικές της εγκαταστάσεις από τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα από την αρχή του πολέμου

Γκαλιμπάφ: «Πρώτα το Ισραήλ» αντί για «Πρώτα η Αμερική» – Προειδοποιεί την Ουάσινγκτον για νέο πόλεμο

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, άσκησε σφοδρή κριτική στην αμερικανική πολιτική και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι έχει εγκαταλείψει το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» και θέτει πλέον σε προτεραιότητα τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Iran’s Ghalibaf: The Americans had a slogan that said "America First," but in reality, in their strategy and the methods they chose, they put Israel first. What does that mean? It means they accepted the information provided by the Zionist entity and accepted its plan. The major military, political and economic problems they face today are the result of this miscalculation. Διαφήμιση November 12, 2026

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ υιοθέτησαν τις εκτιμήσεις και τον στρατιωτικό σχεδιασμό του Ισραήλ, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, να οδηγηθούν σε λανθασμένες αποφάσεις.

«Το σύνθημά τους ήταν “Πρώτα η Αμερική”, αλλά στη στρατηγική τους επέλεξαν το “Πρώτα το Ισραήλ“», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Γκαλιμπάφ, η συγκεκριμένη επιλογή έχει επιβαρύνει τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Προειδοποίηση της Τεχεράνης για νέα στρατιωτική σύγκρουση

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής προειδοποίησε την Ουάσινγκτον να μην επιχειρήσει νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι κύκλοι στο Ισραήλ εξακολουθούν να προωθούν το ενδεχόμενο μιας σύντομης σύγκρουσης.

Iran’s Ghalibaf: The Americans are still at a crossroads. If they decide once again to listen to the Zionist entity and certain hardliners, those people will encourage them to believe that victory can be achieved through a short war lasting only a few days. We have always said we are ready. Those who negotiate best are those who are better prepared for war and have made the necessary preparations. Διαφήμιση November 12, 2026

«Οι Αμερικανοί βρίσκονται ακόμη σε σταυροδρόμι», δήλωσε, εκτιμώντας ότι μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα είχε σοβαρές συνέπειες για την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν παραμένει προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο πολέμου, ακόμη και όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες.

«Εκείνοι που διαπραγματεύονται καλύτερα είναι όσοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για πόλεμο», υποστήριξε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις και τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γκαλιμπάφ αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση αεροπλανοφόρων από ορισμένες θέσεις επιχειρήσεων καταδεικνύει την αποτρεπτική ισχύ του Ιράν.

«Γιατί τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα απομακρύνθηκαν τόσο πολύ; Επειδή είδαν την απειλή», ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

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Αμφισβήτησε παράλληλα, τον ρόλο των ΗΠΑ στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, διερωτώμενος γιατί η Ουάσιγκτον επιδιώκει να έχει τον έλεγχο μιας τόσο σημαντικής θαλάσσιας οδού, η οποία βρίσκεται μακριά από τα αμερικανικά σύνορα.

Iran’s Ghalibaf: When an Islamic country is attacked by Israel, we will certainly help that country. Given our relations with Lebanon, with Lebanese Shiites, Muslims and Christians, particularly the Shiites and Muslims, we have religious ties with them and obligations toward them. We are obliged to fulfill those obligations. — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει μέσω διαμεσολαβητών επτά όρους για την επανέναρξη των συνομιλιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ αναμένει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ.

Η θέση της Τεχεράνης για τον Λίβανο

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Λίβανο, ο Γκαλιμπάφ επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης υπέρ της υποστήριξης χωρών της περιοχής που δέχονται ισραηλινές επιθέσεις.

Όπως υποστήριξε, το Ιράν διατηρεί στενούς ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με τον Λίβανο και θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να στηρίζει τη χώρα.

Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης να παραμένουν σε εκκρεμότητα και το μέλλον του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος των Στενών του Ορμούζ να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας στις διπλωματικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.