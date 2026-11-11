Επιχείρησαν στο σημείο τουλάχιστον 7 ασθενοφόρα προκειμένου να μεταφερθούν παιδιά και ενήλικοι στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκαν εσπευσμένα νωρίτερα σήμερα (11/11) το πρωί της Τετάρτης, συνολικά 13 μαθητές, ηλικίας έξι ετών, έπειτα από εισπνοή χημικών που χρησιμοποιήθηκαν για καθαρισμό πισίνας σε ιδιωτικό σχολείο της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 10:30 το πρωί, οι μαθητές ένιωσαν αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να καλέσουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Συνολικά, επιχείρησαν 7 ασθενοφόρα και 1 μικρότερο όχημα.

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Παράλληλα, 12 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Τόσο οι μαθητές όσο και οι ενήλικες φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία τους. Σημειώνεται πως ακόμη δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου και εξετάστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.

Τα παιδιά εξετάστηκαν τόσο από παιδίατρο όσο και από ΩΡΛ και τα πέντε από αυτά έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους ενώ οκτώ εξετάζονται ακόμη.

Πληροφορίες του tanea.gr αναφέρουν πως το περιστατικό σημειώθηκε από λάθος χλωρίωση της πισίνας, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο Παίδων τα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την στιγμή, αφού προκλήθηκε έντονη οσμή.

Στο σχολείο κλήθηκε και η ΕΜΑΚ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ή προσαγωγές.

Ο διευθυντής του σχολείου Ηλίας Καίσαρης, μιλώντας στο Orange Press, εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» λέει ο Ηλίας Καίσαρης.