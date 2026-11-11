Εκατοντάδες σχολικές μονάδες σε Ιταλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκαν την Τετάρτη στο στόχαστρο απειλητικών μηνυμάτων περί τοποθέτησης βομβών. Η ενέργεια αυτή εκτιμάται ως η πιο πρόσφατη συντονισμένη προσπάθεια πρόκλησης αναστάτωσης στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Εκκενώσεις και αντιδράσεις

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Παιδείας, πάνω από 300 σχολεία έλαβαν ηλεκτρονικά μηνύματα με προειδοποιήσεις για επερχόμενες εκρήξεις, γεγονός που οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων μαθητών. Αντίστοιχες απειλές καταγράφηκαν σε δεκάδες σχολεία σε Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία, οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε εκκενώσεις, παρόλο που οι Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών έκριναν πως επρόκειτο για ψευδείς συναγερμούς.

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Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος παρίστατο σε δημόσια εκδήλωση κατά την εκδήλωση του συμβάντος, περιέγραψε το κύμα των μηνυμάτων ως τμήμα μιας εκστρατείας για την πρόκληση πανικού. «Αυτό αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής που είναι πλέον ξεκάθαρη: να σπείρουν τον τρόμο ή να προκαλέσουν ανησυχία, κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να κατονομάσει υπευθύνους. ««Και οι ηλίθιοι εμπλέκονται σε αυτή τη στρατηγική», πρόσθεσε ο κ. Κροζέτο. «Δεν είναι πάντα οι στρατηγικές ξένων χωρών ή εχθρικών οντοτήτων που κρύβονται πίσω από αυτό· υπάρχουν επίσης μυθομανείς και τρελοί που, σε μια εποχή όπως η σημερινή, ανυπομονούν να σπείρουν τον τρόμο σε μια πόλη ή μια περιοχή».

Η στάση των Αρχών

Η αστυνομία της Σκωτίας ενημέρωσε πως τα μηνύματα «έχουν αποσταλεί ευρέως σε λίστες διανομής σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία και η εκτίμησή μας παραμένει ότι δεν αποτελούν αξιόπιστη απειλή». Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας επιβεβαίωσε την αποστολή απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, προτείνοντας ωστόσο τη συνέχιση της κανονικής λειτουργίας τους.

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Το περιστατικό έπεται μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών με στόχο την πρόκληση χάους. Την προηγούμενη εβδομάδα, απειλές για βόμβες εστάλησαν σε αεροπορικές εταιρείες, αναγκάζοντας αεροσκάφη σε εκτροπές ή αναγκαστικές προσγειώσεις. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν πιθανή προέλευση των απειλών από τη Ρωσία. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ο κ. Κροζέτο διαβεβαίωσε ότι οι ιταλικές διωκτικές Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπαιτίων.