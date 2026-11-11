Iταλία: Εστάλησαν 6.000 μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών

«Εστάλησαν έξι χιλιάδες μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, σε άλλα τόσα σχολεία της χώρας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας.

Σχετικά με τον συναγερμό που προκλήθηκε σήμερα σε εκατοντάδες ιταλικά σχολεία λόγω απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ματέο Πιαντεντόζι, επισήμανε πως «είναι πρώιμη, ακόμη, η όποια αναφορά σε κεντρικό συντονισμό, πίσω από την πρόκληση όλων αυτών των συναγερμών».

«Το αν υπάρχει κεντρικός συντονισμός, θα πρέπει να το πούν οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές που ερευνούν την όλη υπόθεση», πρόσθεσε ο Πιαντεντόζι.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα έκανε γνωστό ότι νωρίς σήμερα το πρωί εστάλησαν, συνολικά, 6.000 προειδοποιητικά μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, σε άλλα τόσα δημόσια σχολεία της χώρας.

Σε μια περίπου ώρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται να συναντηθεί, στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κλιτζι, με τους υπουργούς Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, παρουσία των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

Σε μήνυμά της, η Μελόνι υπογράμμισε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση αλλά ότι, προς το παρόν, δεν προκύπτουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι. «Οι προειδοποιήσεις αυτές δείχνουν να συνδέονται με μια στρατηγική η οποία αποσκοπεί στην πρόκληση συναγερμών και ανησυχίας και για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες έρευνες», πρόσθεσε η Μελόνι.