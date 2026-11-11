Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί, όπου νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό με αναθυμιάσεις κατά τη διαδικασία συντήρησης της πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αναθυμιάσεις προκλήθηκε δύσπνοια σε συνολικά 28 άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές και εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, 25 άτομα, εκ των οποίων 13 μαθητές δημοτικού και 12 εργαζόμενοι, παραλήφθηκαν για προληπτικούς λόγους από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ακόμη τρία άτομα, ένας ανήλικος και δύο εργαζόμενοι, μετέβησαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.

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Κορωπί: Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ βρισκόταν σε αποθήκη κοντά στον χώρο της πισίνας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:20 το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου.

Intime – Liakos John

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Η απομάκρυνση του δοχείου και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο πραγματοποιήθηκαν από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν επίσης οι αρμόδιοι φορείς.