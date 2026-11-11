Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Ρωτά καθημερινά τον Έμερι για την Άστον Βίλα – «Έχω γίνει ακόμη πιο φανατικός από τότε που απέκτησα παιδιά»

Ο Ουνάι Έμερι αποκάλυψε πως ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επικοινωνεί μαζί του καθημερινά για θέματα τακτικής και μεταγραφών κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου

Την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ αποκάλυψε ο Ουνάι Έμερι, μιλώντας για την αγάπη του διαδόχου του βρετανικού θρόνου προς την Άστον Βίλα. Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας περιέγραψε έναν φίλαθλο που παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν στον σύλλογο και δεν διστάζει να επικοινωνεί μαζί του ακόμη και σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 44χρονος πρίγκιπας είναι εδώ και πολλά χρόνια υποστηρικτής της Βίλα, ενώ συχνά βρίσκεται στις εξέδρες μαζί με τον γιο του, Τζορτζ.

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Η παρουσία του στο πλευρό της ομάδας έχει γίνει ακόμη πιο έντονη τα τελευταία χρόνια, καθώς παρακολουθεί τόσο τις αναμετρήσεις στο «Villa Park» όσο και τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Μάλιστα, πανηγύρισε μαζί με τους ποδοσφαιριστές την κατάκτηση του Europa League την προηγούμενη σεζόν, ενώ την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου».

Έμερι: «Ρωτά για την ομάδα κάθε μέρα»

Σε ειδική έκδοση του περιοδικού Country Life, την οποία επιμελήθηκε ο ίδιος ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο Έμερι μίλησε για τη στενή επαφή που έχουν αναπτύξει και αποκάλυψε πόσο ενεργά παρακολουθεί ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου την καθημερινότητα της Άστον Βίλα.

«Κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, ρωτά για την ομάδα κάθε μέρα. Πώς είναι η ομάδα; Πώς είσαι; Πώς θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένους ποδοσφαιριστές; Πώς θα τα πάμε; Είναι πάντα τόσο κοντά μας και το εκτιμούμε πάρα πολύ.

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Όταν βρίσκεται μαζί μας, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έχουμε γευματίσει μαζί, έχει παρακολουθήσει προπονήσεις και συζητάμε για τα πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο. Μου έχει μείνει η ταπεινότητα που δείχνει απέναντί μας. Για εμένα είναι κάτι απίστευτο.

Είναι ο επικεφαλής μας, αλλά προσπαθεί πάντα να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εμάς, δείχνοντας μεγάλο σεβασμό σε όσα κάνουμε. Όταν κάθεται μαζί μας για φαγητό, ρωτά ακόμη και πού πρέπει να καθίσει. Είναι φανταστικό.

Όταν σκοράρουμε, πανηγυρίζει και εκείνος. Είναι υπέροχο για εμάς. Είμαστε περήφανοι όταν μπορούμε να του προσφέρουμε καλά νέα, θετικά αποτελέσματα και όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές», ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός.

Γουίλιαμ: «Μετά την απόκτηση παιδιών έγινα ακόμη πιο φανατικός»

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε για τη σχέση του με το ποδόσφαιρο και εξήγησε πως η αγάπη του για την Άστον Βίλα έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο από τότε που έγινε πατέρας.

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«Το ποδόσφαιρο είναι σαν μια δεύτερη οικογένεια για εμένα. Μου αρέσει η αίσθηση του να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Μοιραζόμαστε όλοι τις μεγάλες χαρές και τις απογοητεύσεις και αισθάνεσαι ότι ανήκεις κάπου.

Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, αγωνιζόμουν ως αμυντικός, συνήθως στο δεξί άκρο. Ελπίζω μάλιστα να συμμετάσχω σε μερικά παιχνίδια πέντε εναντίον πέντε με άλλους πατεράδες. Από τότε που απέκτησα παιδιά, έχω γίνει ακόμη πιο φανατικός με το ποδόσφαιρο απ’ όσο περίμενα.

Στα 18 ή στα 20 μου δεν ήμουν έτσι. Παρακολουθούσα τα πράγματα από απόσταση. Τώρα, πιθανότατα σκέφτομαι και μιλάω για την Άστον Βίλα κάθε μέρα. Μου αρέσει να ενημερώνομαι για όσα συμβαίνουν: τα στατιστικά, την αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών, την τακτική και τους αγώνες».

Γιατί επέλεξε την Άστον Βίλα

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει εξηγήσει και στο παρελθόν πώς κατέληξε να υποστηρίζει την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο BBC το 2015, η επιλογή του έγινε στα σχολικά του χρόνια, όταν οι περισσότεροι φίλοι του υποστήριζαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή την Τσέλσι.

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Ο ίδιος αναζητούσε έναν σύλλογο που δεν θα βρισκόταν διαρκώς στην κορυφή, αλλά θα του προσέφερε έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις.

«Όταν ήμουν στο σχολείο, άρχισα να ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο και έψαχνα μια ομάδα. Όλοι οι φίλοι μου υποστήριζαν είτε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είτε την Τσέλσι και δεν ήθελα να ακολουθήσω τις συνηθισμένες επιλογές. Ήθελα μια ομάδα που θα μπορούσε να βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας και να μου προσφέρει έντονες συναισθηματικές στιγμές.

Η Άστον Βίλα είχε πάντα σπουδαία ιστορία. Έχω φίλους που υποστηρίζουν την ομάδα και ένας από τους πρώτους αγώνες Κυπέλλου Αγγλίας που παρακολούθησα ήταν το Μπόλτον – Άστον Βίλα το 2000. Δυστυχώς, η Βίλα έχασε αργότερα τον τελικό από την Τσέλσι.

Ήταν υπέροχα. Καθόμουν μαζί με τους φιλάθλους, φορούσα τον κόκκινο σκούφο μου και βρισκόμουν ανάμεσα στους οπαδούς της ομάδας. Αυτό που με κέρδισε ήταν η ατμόσφαιρα, η συντροφικότητα και η αίσθηση ότι μπορούσα να συνδεθώ με αυτόν τον σύλλογο».