Η ντισκοτέκ έκλεισε το 2024, ωστόσο ο Σούλης Καραγιαννίδης δεν είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια να την επαναφέρει

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η Boom Boom άφησε το δικό της αποτύπωμα στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, γράφοντας ιστορία με αφετηρία την παραλία της Καστέλλας. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε στην Παραλιακή, στη συμβολή της λεωφόρου Θησέως με τη λεωφόρο Ποσειδώνος, αποτελώντας σημείο αναφοράς για όσους έζησαν τις νυχτερινές εξόδους μιας ολόκληρης εποχής.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ντισκοτέκ έκλεισε το 2024, ωστόσο ο Σούλης Καραγιαννίδης δεν είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια να την επαναφέρει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητούσε νέο χώρο προκειμένου να επαναλειτουργήσει το γνωστό νυχτερινό στέκι.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.

Φίλοι και άνθρωποι που συνδέθηκαν με τη Boom Boom αποχαιρετούν τον ιδιοκτήτη της, θυμίζοντας την πορεία ενός χώρου που συνδέθηκε με τη διασκέδαση και τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.