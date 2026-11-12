Η συμφωνία παραχώρησης του Παλέ στον Άρη για σαράντα εννέα χρόνια προβλέπει την κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων από την ομάδα και την απόδοση του 30% των εμπορικών εσόδων της

Τη στιγμή που ο Άρης πανηγύρισε μία ακόμη κατοστάρα φέτος, ήρθε από το πουθενά μία ανακοίνωση που το μόνο το οποίο προκάλεσε ήταν απορία, γουρλωμένα μάτια και από εκεί και πέρα ένα αμήχανο γέλιο.

Μπορούν να ειπωθούν κι άλλα ως προς τη χθεσινή ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του για την παραχώρηση του Παλέ στον Άρη για τα επόμενα 49 χρόνια.

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Μία ανακοίνωση που η ρηχότητα της οποίας αποτυπώνεται σε πολλά. Πρωτίστως στο ότι άνθρωποι της ΚΑΕ αλλά και απλός κόσμος νόμιζαν ότι ήταν προϊόν… τεχνητής νοημοσύνης. Και για το περιεχόμενο αλλά και για το τάιμινγκ.

Απ’ όποια πλευρά και να ψάξεις τη λογική, δεν θα τη βρεις. Μπορείς βέβαια να τη συνδυάσεις και με άλλα γεγονότα. Προφανώς και το θράσος είναι δεδομένο όταν μία τέτοια ανακοίνωση, που προσπαθεί να παρουσιάσει τον Άρη ευνοημένο, προέρχεται από έναν σύλλογο που έχει γευτεί ουκ ολίγες φορές την εύνοια του Δημοσίου και άλλων φορέων.

Χρέη, τράπεζες την Κυριακή, κλειστά γήπεδα μπάσκετ και πολλά ακόμα τα οποία δεν χρειάζεται να αριθμήσουμε.

Είναι εκτός της σφαίρας του λογικού να παρουσιάζεται ο Άρης ως ευνοημένος όταν αναλαμβάνει να συντηρεί ο ίδιος, με τα ωραία του λεφτά, ένα τόσο παλιό γήπεδο -και ιστορικό βέβαια- αποδεσμεύοντας την πολιτεία και τα χρήματα του ελληνικού λαού από το κόστος του. Τα χρήματα του ελληνικού λαού δηλαδή που για χρόνια συντηρούσαν ένα άλλο κλειστό γήπεδο στην πόλη.

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Πέραν της ιστορικής σημασίας, πέραν της σύνδεσης μίας μπασκετικής αυτοκρατορίας με αυτό το γήπεδο -άλλοι το έχουν συνδέσει με πολλές πίκρες- είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία προς ένα κλαμπ όπως ο Άρης, τη στιγμή που έχει συμβεί το ίδιο και σε άλλες περιπτώσεις.

Δεν το χαρίζει. Το παραχωρεί προς χρήση, με τον Άρη να καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα και παράλληλα θα δίνει και ένα 30% των εμπορικών εσόδων του.

Τίποτα δεν θα αλλοιωθεί ως προς τη χρήση του από άλλους. Ήδη έχει ρίξει κάμποσα λεφτά για να αλλάξει αισθητά η εικόνα του και θα πέσουν ακόμα περισσότερα μέχρι να αποφασίσει το κλαμπ πώς θα λειτουργήσει οριστικά με το θέμα του γηπέδου.

Για αυτό άλλωστε υπάρχει και opt out στη συμφωνία των δύο πλευρών μετά την εξαετία, με την προϋπόθεση ότι ο Άρης θα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία νέου γηπέδου.

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Στον Άρη δεν σκοπεύουν να ασχοληθούν παραπάνω με μικροπρέπειες και ερασιτεχνικές ανακοινώσεις που σκοπό είχαν να δημιουργήσουν απλά εντυπώσεις. Μόνο που τους γύρισε μπούμερανγκ, αφού ακόμα και η πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ εξέφρασε την αντίθεση ή την απορία της με την εν λόγω ανακοίνωση, όπως αποτυπώθηκε σε αρκετά σχόλια στα social media.

Δεν χρειάζονται τέτοιες μικροπρέπειες σε μία πόλη που μπασκετικά αναβαθμίζεται τον τελευταίο χρόνο. Άρης και ΠΑΟΚ... έρχονται για να αναβαθμίσουν ένα μπασκετικό προϊόν στην Ελλάδα το οποίο υποτιμήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια λόγω της ύπαρξης μόνο δύο πόλων.

Προφανώς και ο Άρης έχει τη δυναμική για να το κάνει πολύ καλύτερα. Το μπάσκετ γνωρίζει πάλι μεγάλη άνθιση και ο καθένας δίνει τον δικό του αγώνα από το δικό του μετερίζι. Ο Άρης ειδικά αποτελεί φέτος ένα άκρως ενδιαφέρον μπασκετικό πρότζεκτ για το οποίο η επιστροφή στην αγωνιστική ελίτ είναι μονόδρομος. Και δεν θα του το στερήσει κανένας αυτό.

Ένα πρότζεκτ το οποίο προκαλεί από μόνο του κουβέντα και δεν την… σπρώχνει επικοινωνιακά.

Εν κατακλείδι, το όλο θέμα ήταν μία ερασιτεχνική επικοινωνιακά γκέλα. Ο Άρης δεν σκοπεύει να δώσει συνέχεια, διότι στη δική του λογική δεν το μετράει ως άξιο αναφοράς. Μετά και το πέρας αυτής της μέρας θα αρχίσει να φθίνει αλλά σίγουρα θα μείνει στα αρχεία ως παράδειγμα προς αποφυγή για αρκετούς.