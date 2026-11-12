Μπρούκλιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες μετά από κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με το χρόνο για εγκλωβισμένους

Τέσσερα από τα δεκαεννέα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε ασταθή συντρίμμια της λεωφόρου Φλάτμπους

Στους δύο ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 19, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών.

Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συγκαταλέγονται επτά παιδιά και ένας πυροσβέστης. Πάνω από 250 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τον εντοπισμό επιζώντων, επιχειρώντας μέσα σε ασταθή συντρίμμια υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης.

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BREAKING: 2 people killed and 19 injured, including 7 children, after a building collapsed in Brooklyn, New York, according to officials. https://t.co/JdN33GmWEC — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

Επιχείρηση διάσωσης υπό αντίξοες συνθήκες

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων, χαρακτηρίζοντας «καταστροφική» την κατάρρευση που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) στη λεωφόρο Φλάτμπους. Όπως σημείωσε, οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μόλις ένα λεπτό μετά την κλήση στο 911. «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, που εξελισσόταν με μεγάλη ταχύτητα, με ασταθή συντρίμμια και επικίνδυνα κενά κάτω από την επιφάνεια», δήλωσε ο ίδιος.

Video shows people beginning to emerge from the rubble after a building collapsed in Flatbush, Brooklyn, on Wednesday afternoon. https://t.co/lOUYlgIz3S — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026

Η επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (FDNY), Λίλιαν Μπονσινιόρε, τόνισε πως η επιχείρηση θα έχει μεγάλη διάρκεια. «Πρόκειται για μια επιχείρηση που θα διαρκέσει πολύ. Τα αίτια διερευνώνται. Αυτή τη στιγμή, και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αλλάξει, έχουμε 19 ασθενείς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση για προσευχές: «Θέλω να ζητήσω από τους Νεοϋορκέζους να αφιερώσουν μια στιγμή για να προσευχηθούν για εκείνους που έχασαν σήμερα τη ζωή τους και για όσους θρηνούν την απώλειά τους, καθώς και για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση όλων των τραυματιών».

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A New York City husband cried tears of relief after he said his pregnant wife was pulled alive from the rubble of a building collapse in Brooklyn’s Flatbush neighborhood. At least two people were killed and over a dozen others were injured, authorities said Wednesday night, after a three-story building collapsed into an adjacent excavation site. A "dangerous" search and rescue operation continued into the night and there could be more victims, fire officials warned. Read more: https://t.co/M8kKD5RbRK — ABC News (@ABC) November 12, 2026

Κίνδυνος νέας κατάρρευσης

Ο αρχηγός επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, Τζον Εσπόζιτο, διευκρίνισε ότι η ομάδα του βρέθηκε στο περιστατικό επιστρέφοντας από άλλη κλήση. «Συνεχίζουμε να ερευνούμε κάθε κενό ανάμεσα στα συντρίμμια, αναζητώντας πιθανά θύματα. Έχουμε ήδη απομακρύνει αρκετούς ανθρώπους από την περιοχή της κατάρρευσης», δήλωσε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δεύτερης κατάρρευσης. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν για ημέρες, με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και φακών.

Το κτίριο κατέρρευσε σε κοντινή απόσταση από εργοτάξιο όπου είχε προηγηθεί κατεδάφιση άλλου οικοδομήματος. Παρά την εγγύτητα, οι Αρχές δεν έχουν προσδιορίσει επισήμως τα αίτια του συμβάντος, δίνοντας προτεραιότητα στον εντοπισμό εγκλωβισμένων και τη σταθεροποίηση των επικίνδυνων σημείων.