Συναγερμός στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού: Λουκέτο για διαρροή προπανίου

Το σχολείο παραμένει κλειστό για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένεται εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο για να διαπιστώσει εάν υπήρξε πραγματική διαρροή αερίου

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε μαθητές και γονείς η πιθανή διαρροή προπανίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, χτύπησε ο συναγερμός λόγω έντονης οσμής αερίου. Όπως αναφέρεται, το σχολείο δεν εκκενώθηκε άμεσα και οι μαθητές οδηγήθηκαν στην αυλή για μία ώρα χωρίς να τους δοθούν εξηγήσεις.

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Στη συνέχεια επέστρεψαν στις αίθουσες, όπου το μάθημα συνεχίστηκε κανονικά.

«Χτύπησε ο συναγερμός, το σχολείο δεν εκκενώθηκε. Κράτησα τα παιδιά έξω στην αυλή μία ώρα χωρίς να ξέρουν τον λόγο και μετά το μάθημα συνεχίστηκε κανονικά», είπε μητέρα μαθητή.

Σύμφωνα με τη μητέρα του μαθητή, έλαβε ένα email από το σχολείο που ενημέρωνε ότι η μονάδα θα παρέμενε κλειστή την επόμενη ημέρα με εντολή δημάρχου και τα μαθήματα θα γίνονταν μέσω τηλεκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται οι λόγοι της απόφασης.

«Το πρώτο ΕΠΑΛ του Κορυδαλλού είναι ένα σχολείο πρότυπο, με παραπάνω από 800 μαθητές και φιλοξενεί ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης. Μία από τις ειδικότητες είναι η αργυροχρυσοχοία, όπου τα παιδιά εκπαιδεύονται στο πώς θα επεξεργάζονται το μέταλλο, οπότε έχουν και εξοπλισμό που έχει φλόγα. Υπάρχει μηχανισμός προπανίου πίσω από το σχολείο σε μια ειδική αίθουσα και χτες την τελευταία ώρα χτύπησε ο συναγερμός. Έχει εγκατασταθεί πολύ πρόσφατα, πριν από περίπου 15 μήνες ένας ειδικός μηχανισμός ανίχνευσης αερίου, προκειμένου να προλαμβάνει κάτι κακό, την, την κακή λειτουργία και να είμαστε όλοι ασφαλείς ότι μπορούμε να φιλοξενούμε και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς», εξήγησε ο δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς και συμπλήρωσε:

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«Με το που χτύπησε λοιπόν την τελευταία ώρα, πρώτα απ’ όλα εκκενώθηκε η αίθουσα. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο από τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκαταστάτη, ώστε να κλείσουν οι φιάλες και να γίνει αποσυμπίεση στο δίκτυο και στη συνέχεια σταδιακά αποχώρησαν και οι υπόλοιποι μαθητές».

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κορυδαλλού, το σχολείο παραμένει κλειστό για προληπτικούς λόγους, ενώ αναμένεται εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο για να αναλύσει τα δεδομένα των αισθητήρων και να διαπιστώσει εάν υπήρξε πραγματική διαρροή ή εάν ο συναγερμός προκλήθηκε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.

«Αυτό που είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε είναι ότι έχει λειτουργήσει το σύστημα και ότι δεν θα μπει ούτε μαθητής ούτε εκπαιδευτικός πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για να αισθάνονται όλοι ασφαλείς, σημείωσε.