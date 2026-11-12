Καιρός: Λασποβροχές και σκόνη σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να καταγραφούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την επίδραση να είναι εντονότερη στα κεντρικά και δυτικά τμήματα

Μια σύντομη βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της επικράτειας.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κατά τόπους ενισχυμένοι, ενώ ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε τιμές φυσιολογικές για την εποχή.

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Πιο αναλυτικά, από τις πρώτες πρωινές ώρες, βροχές προβλέπονται στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Επτάνησα, ενώ πιθανότητα φαινομένων υπάρχει και για τα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μετά το μεσημέρι η ένταση των φαινομένων θα υποχωρήσει, για να ενταθούν εκ νέου τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Παρασκευής στα δυτικά και βόρεια της χώρας.

Παράλληλα, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να καταγραφούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την επίδραση να είναι εντονότερη στα κεντρικά και δυτικά τμήματα.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 21, στην Ήπειρο από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 7 έως 23, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 10 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 25, στην Κρήτη από 8 έως 24, στα Επτάνησα από 17 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 19 και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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Στο Αιγαίο οι νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί στα 4-5 μποφόρ, με στροφή σε νοτιοανατολικούς από το απόγευμα και τοπική ένταση έως 6 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιή συννεφιά με ηλιοφάνεια. Στο λεκανοπέδιο οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4-5 μποφόρ με θερμοκρασία 8-21 βαθμούς, ενώ στη συμπρωτεύουσα οι ασθενείς νοτιοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς.

Η πρόγνωση από τον Γιάννη Καλλιάνο