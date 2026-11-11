Καιρός: Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία με νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Πού θα βρέξει και πότε αλλάζει το σκηνικό

Οι άνεμοι στο Αιγαίο την Παρασκευή θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ, ενώ η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

Με θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, ενισχυμένους νοτιάδες και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται έως και το Σάββατο. Παράλληλα, τοπικές βροχές θα σημειώνονται μέχρι και την Κυριακή κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το Αιγαίο, συνοδευόμενα από μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα παρουσιάσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

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Την Πέμπτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως από το απόγευμα.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Στην Αττική θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 και τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με ένταση 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 7, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερα αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Το Σάββατο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα βόρεια, ενώ στα βορειοανατολικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομίχλης κυρίως στα ηπειρωτικά.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ιδιαίτερα αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους, τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θα φτάσει τους 17 με 22 βαθμούς, ενώ στα νοτιότερα τμήματα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.