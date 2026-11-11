Αντίπαλοι ΑΕΚ: Σοβαρό ατύχημα για τον τερματοφύλακα της Κόμο, Ρόμπερτ Σάντσεθ, με Ferrari στο Νίρμπουργκρινγκ

Ο 28χρονος Ισπανός τερματοφύλακας προσέκρουσε με ταχύτητα που εκτιμάται ότι έφτανε περίπου τα 113 χλμ./ώρα στις μπαριέρες της πίστας, χωρίς ωστόσο να υποστεί κάποιον τραυματισμό

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο Ρόμπερτ Σάντσεθ, καθώς ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα με την αγωνιστική Ferrari του στο θρυλικό Νίρμπουργκρινγκ της Γερμανίας, χωρίς να τραυματιστεί. Ο τερματοφύλακας της Κόμο, ο οποίος αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα ως δανεικός από την Τσέλσι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σε στροφή της πίστας και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, ο 28χρονος Ισπανός οδηγούσε μια Ferrari 488 Challenge Evo, αξίας περίπου 300.000 ευρώ, όταν σημειώθηκε το ατύχημα τη Δευτέρα (9/11), περίπου στις 14:30. Η ταχύτητα πρόσκρουσης εκτιμάται ότι έφτανε τα 70 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου τα 113 χλμ./ώρα. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ο Σάντσεθ κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό.

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Έχασε τον έλεγχο στη διάσημη στροφή Καρατσιόλα

Το περιστατικό σημειώθηκε στη στροφή Caracciola-Karussell, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και απαιτητικά σημεία της πίστας. Σύμφωνα με μαρτυρία Βρετανού που βρισκόταν πίσω από τον Σάντσεθ με το δικό του αυτοκίνητο, ο Ισπανός μπήκε στη στροφή με υπερβολική ταχύτητα και κατέληξε πάνω στις μπαριέρες.

«Πήγαινε πολύ γρήγορα στη στροφή, με ταχύτητα που έφτανε τα 70 μίλια την ώρα. Χτύπησε στο σημείο και αμέσως διακόπηκε η δραστηριότητα στην πίστα με κόκκινη σημαία. Το μπροστινό μέρος της Ferrari είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά και κομμάτια είχαν σκορπιστεί σε όλη τη διαδρομή», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η πίστα έκλεισε προσωρινά, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να επισκευαστούν οι προστατευτικές μπαριέρες. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ οι οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο χρειάστηκε να κινηθούν σε κονβόι μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια της διαδρομής.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Σάντσεθ όχι μόνο βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητο, αλλά φέρεται να βοήθησε και ο ίδιος στη συλλογή των κομματιών που είχαν αποκολληθεί από τη Ferrari. Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, ο Ισπανός παρέμεινε για αρκετή ώρα με το κράνος στο κεφάλι, ενώ οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν ποιος ήταν όταν παρατήρησαν το όνομά του στο πλάι του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Από το Νίρμπουργκρινγκ στο Σπα – Το αυτοκίνητο που διαλύθηκε και η συλλογή του

Το event διοργανώθηκε από την εταιρεία Circuit Days, η οποία πραγματοποιεί track days για το κοινό στις πίστες του Νίρμπουργκρινγκ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να οδηγήσουν τα αυτοκίνητά τους σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Ο Σάντσεθ βρισκόταν στην πίστα μαζί με έξι φίλους του, ενώ την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε στο Σπα-Φρανκορσάμπ του Βελγίου, αυτή τη φορά ως θεατής.

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Το Νίρμπουργκρινγκ, γνωστό και ως «Πράσινη Κόλαση», συγκαταλέγεται στις πιο απαιτητικές και ιστορικές πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εκεί είχε σημειωθεί και το σοβαρό ατύχημα του Νίκι Λάουντα στο Grand Prix Γερμανίας του 1976, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη συζήτηση για την ασφάλεια στη Formula 1.

Ο Σάντσεθ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για την αγάπη του στα πολυτελή αυτοκίνητα. Τον Απρίλιο του 2026 είχε τιμωρηθεί στη Βρετανία για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, με πρόστιμο 1.520 λιρών και τρεις βαθμούς ποινής, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η The Sun.

Ο Ισπανός διαθέτει, μεταξύ άλλων, μια BMW E30 325 του 1988, αξίας περίπου 88.000 ευρώ, καθώς και ένα Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec, που έχει συνδεθεί με τη σειρά ταινιών Fast & Furious. Στη συλλογή του έχει συμπεριληφθεί επίσης μια Lamborghini Urus, αξίας περίπου 500.000 ευρώ.

Η Κόμο, στην οποία αγωνίζεται πλέον ως δανεικός από την Τσέλσι, είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Η είδηση του ατυχήματος αποκτά έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, με τον Σάντσεθ να έχει αποφύγει ευτυχώς έναν σοβαρό τραυματισμό.