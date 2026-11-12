Ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Πάρου για τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί κατάλληλος χώρος και έχει εξασφαλιστεί η οικονομική κάλυψη για την προμήθεια του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού.

Ομάδα επιχειρηματιών έχει αναλάβει το κόστος αγοράς του εξοπλισμού, ενώ ο Δήμος και τοπικοί φορείς δηλώνουν διατεθειμένοι να συμβάλουν οικονομικά στην κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως νεφρολόγο και νοσηλευτές.

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Ωστόσο, το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναμονή, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες από το υπουργείο Υγείας.

Οι καθυστερήσεις και η αναζήτηση κατάλληλου χώρου

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Πάρου, η δημοτική αρχή ασκεί πιέσεις στο υπουργείο εδώ και τρία χρόνια, προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία της μονάδας. Φέτος, έπειτα από επανειλημμένες παρεμβάσεις, το υπουργείο αποδέχθηκε την πρόταση, θέτοντας ως προϋπόθεση την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου κοντά στο Κέντρο Υγείας της Παροικίας.

Ο Δήμος προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση και τον περασμένο Μάιο απέστειλε στο υπουργείο τέσσερις προτάσεις ακινήτων που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τη νέα δομή.

Στη συνέχεια, μηχανικός πραγματοποίησε αυτοψία και έκρινε κατάλληλο συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έξι κλίνες αιμοκάθαρσης.

Παρά την αξιολόγηση του χώρου, έχουν περάσει πέντε μήνες χωρίς να έχει δοθεί το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της μίσθωσης από το υπουργείο Υγείας.

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Ο δήμαρχος Πάρου ζητά να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ενοικίασης του ακινήτου, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς είναι έτοιμοι να συνδράμουν τόσο στην προμήθεια του εξοπλισμού όσο και στην οικονομική ενίσχυση του προσωπικού που θα στελεχώσει τη μονάδα.

Η ταλαιπωρία των 15 νεφροπαθών

Την ίδια ώρα, το κόστος των καθυστερήσεων επωμίζονται οι ασθενείς του νησιού. Δεκαπέντε νεφροπαθείς της Πάρου αναγκάζονται να ταξιδεύουν τρεις φορές την εβδομάδα εκτός νησιού, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες θεραπείες αιμοκάθαρσης.

Η απουσία μιας τέτοιας μονάδας επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους, καθώς κάθε εβδομάδα υποχρεώνονται να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις για μια θεραπεία που είναι απαραίτητη για την υγεία τους.

Παρότι έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος και έχουν εκδηλωθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την κάλυψη του εξοπλισμού και της στελέχωσης, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού παραμένει σε εκκρεμότητα. Η τοπική κοινωνία περιμένει πλέον τις αποφάσεις και τις υπογραφές του υπουργείου Υγείας, ώστε ένα χρόνιο αίτημα να μετατραπεί σε πραγματική δομή περίθαλψης για τους κατοίκους της Πάρου.