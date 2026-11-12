Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι όχι – Καταβάλλεται με τις συντάξεις Δεκεμβρίου

Περίπου 473.700 χαμηλοσυνταξιούχοι, κάτω των 65 ετών, αποκλείονται από την καταβολή του επιδόματος

Μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, οι οποίες θα καταβληθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου, σχεδιάζεται να πληρωθεί σε 2.197.000 συνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει δηλώσει ότι η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί συγχρόνως με τις πληρωμές των συντάξεων.

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Τα ποσά θα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Το σίγουρο είναι ότι το επίδομα θα δοθεί μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση 2,8% (μεικτά) στις συντάξεις για το 2027 θα καταβληθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027.

Την ίδια ώρα οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΦΚΑ. θα πληρωθούν με τον εξής τρόπο:

1. Στις 25 Νοεμβρίου θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

2. Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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Το επίδομα των 400 ευρώ

Το επίδομα των 400 ευρώ θα πληρωθεί σε 2.197.000 συνταξιούχους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ και δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον η ηλικία, το είδος της σύνταξης και, για τους νέους συνταξιούχους, η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Διευκρινίζεται ότι το ηλικιακό όριο των 65 ετών ισχύει για όλους τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή διπλή σύνταξη, λόγω γήρατος και θανάτου, ενώ το ηλικιακό όριο των 60 ετών ισχύει κατ’ εξαίρεση για όσους λαμβάνουν μόνον μία σύνταξη και αυτή λόγω θανάτου.

Το ηλικιακό όριο των 65 ή 60 ετών θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της καταβολής της ενίσχυσης, δηλαδή ως τον Δεκέμβριο του 2025.

Όσοι είχαν κλείσει το 65ο έτος πέρυσι αλλά συνταξιοδοτήθηκαν φέτος, θα πάρουν το 400άρι, εφόσον τους έχει απονεμηθεί οριστική σύνταξη και τους καταβάλλεται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2026. Οσοι συμπληρώνουν φέτος τις ηλικίες των 65 και 60 ετών θα λάβουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2027, ενώ όσοι κλείσουν τα 65 και 60 έτη το 2027, θα το πληρωθούν το 2028 κ.ο.κ.

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Πέραν αυτών, με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων το επίδομα θα δοθεί διπλό σε ζευγάρια συνταξιούχων που σε διαφορετική περίπτωση θα το έχαναν.

Γιατί αποκλείονται 473.700

Επισημαίνεται ότι περίπου 473.700 χαμηλοσυνταξιούχοι, κάτω των 65 ετών, αποκλείονται από την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ (μεικτά), που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Νοέμβριο (και κάθε Νοέμβριο). Κι αυτό γιατί καταργούνται τα εισοδηματικά – περιουσιακά αλλά παραμένουν τα ηλικιακά κριτήρια στην καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ. Ετσι βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος το επίδομα των 400 ευρώ είναι ο συνταξιούχος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να λαμβάνει οριστική κύρια σύνταξη.

Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ

– Οι συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

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– Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος.

– Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

– Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026.

– Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

– Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

– Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

– Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.

– Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας.

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– Οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.

– Οι δικαιούχοι των προβλεπόμενων επιδομάτων αναπηρίας του Δημοσίου, βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων.

– Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ίδιο δικαίωμα, η οποία υπολογίζεται βάσει των διατάξεων για τις πολεμικές συντάξεις και καταβάλλεται από το Δημόσιο.

– Τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής για τον Νοέμβριο του 2026, μετά την τακτική πληρωμή της παροχής του συγκεκριμένου μήνα.

– Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που έχουν ενταχθεί σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

– Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους.

– Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τετραπληγία ή παραπληγία.

Ποιοι δεν θα λάβουν το επίδομα

Επισημαίνεται ότι εκτός πληρωμής των 400 ευρώ μένουν:

– Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, καθώς η λήψη σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα.

– Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026, αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κλείσει τα 65 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

– Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών με σύνταξη χηρείας, καθώς δεν καλύπτονται από την ειδική ηλικιακή πρόβλεψη.

– Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και ταυτόχρονα δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά όσους εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου.

– Εκτός μένουν επίσης όσοι λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα, χωρίς όμως να ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.