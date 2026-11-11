Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα νωρίτερα στα ΑΤΜ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, με τους συνταξιούχους να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, βάσει του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι πρώτες καταβολές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου οι πληρωμές για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες και οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα πληρωθούν:

Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.