Ελλάδα

Αθήνα: Συναγερμός στην οδό Χαβρίου για ύποπτο αντικείμενο

Πυροτεχνουργός με ειδική στολή εξουδετέρωσης βομβών σε δρόμο της πόλης

INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

12/11/2026, 09:37
TANEA Newsroom
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Τα περιστατικά εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων, ιδίως εντός της Αττικής, παρουσιάζουν αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα. Το πρωί της Πέμπτης (12/11), οι αστυνομικές Αρχές κλήθηκαν να επέμβουν στο κέντρο της Αθήνας, κατόπιν ειδοποίησης για μια βαλίτσα με άγνωστο περιεχόμενο.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Χαβρίου από πεζό που περνούσε από το σημείο, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και προέβησαν σε αποκλεισμό της περιοχής γύρω από το εύρημα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών.

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