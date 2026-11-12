Αθήνα: Συναγερμός στην οδό Χαβρίου για ύποπτο αντικείμενο

Τα περιστατικά εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων, ιδίως εντός της Αττικής, παρουσιάζουν αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα. Το πρωί της Πέμπτης (12/11), οι αστυνομικές Αρχές κλήθηκαν να επέμβουν στο κέντρο της Αθήνας, κατόπιν ειδοποίησης για μια βαλίτσα με άγνωστο περιεχόμενο.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Χαβρίου από πεζό που περνούσε από το σημείο, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και προέβησαν σε αποκλεισμό της περιοχής γύρω από το εύρημα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών.