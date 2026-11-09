Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Ύποπτη σακούλα στην Ομήρου – Έκλεισε και η Πανεπιστημίου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ομήρου, κοντά στη συμβολή της με την Πανεπιστημίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 17:55 περίοικος ειδοποίησε τις Αρχές για την παρουσία μιας μαύρης σακούλας, η οποία κρίθηκε ύποπτη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αποκλείστηκε η πρόσβαση στην οδό Ομήρου από τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Στις 18:05 αποφασίστηκε να διακοπεί και η κυκλοφορία στην οδό Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι περιέχει η μαύρη σακούλα ούτε εάν πρόκειται για επικίνδυνο αντικείμενο.